Роскосмос опубликовал снимок крупнейшего в мире айсберга D15A

Самый большой в мире айсберг D15A был запечатлен на фото, которое сняли спутники Роскосмоса, сообщила пресс-служба госкорпорации. Он был обнаружен аппаратами «Метеор-М» в Море Содружества.

Ранее Роскосмос опубликовал фотографию одного из крупнейших в мире айсбергов. Снимок сделан космическим аппаратом «Кондор-ФКА» в Атлантическом океане. Площадь этой ледяной глыбы на момент ее образования составляла 4170 квадратных километров. Айсберг откололся от ледника Фильхнера в Антарктиде еще в 1986 году. Долгое время он оставался практически неподвижным, удерживаемый морским дном в море Уэдделла. В 2023 году ледяной массив неожиданно начал дрейфовать и стал быстро смещаться на север.

До этого полярник Алексей Екайкин, откалывающиеся и тающие ледяные массивы уже не способны существенно повлиять на уровень Мирового океана. Он назвал такие явления обыденными, несмотря на внушительные размеры айсбергов.