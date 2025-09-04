Гляциолог объяснил, стоит ли опасаться таяния огромного айсберга Гляциолог Екайкин: таяние айсберга не может повлиять на уровень Мирового океана

Отколовшиеся от Антарктиды и тающие льдины уже не могут повлиять на уровень Мирового океана и являются обыденным явлением, рассказал гляциолог, полярник Алексей Екайкин. Так он прокомментировал телеканалу 360.ru сообщение о том, что в океане дрейфует айсберг, площадью больше Санкт-Петербурга.

Это процесс нормальный, айсберги откалываются каждый год, просто откалываются маленькие, и на них внимания не обращают, — заявил Екайкин.

Ранее необычный айсберг черного цвета заметили в водах Северной Атлантики у побережья Канады. Очевидцем редкого явления стал 64-летний рыбак Халлур Антониуссен, находившийся на борту рыболовецкого траулера. По оценке ученых, темный оттенок льда может быть связан либо со смешением ледника с обломками, либо с попаданием в него сажи после извержения вулкана или падения метеорита.