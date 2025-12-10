Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 декабря 2025 в 16:22

Синоптик предупредил москвичей об изменении температуры

Синоптик Варакин: Москву ожидают потепление и новые заморозки

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Москву накроет потепление, а затем снова придут заморозки, рассказал «Радио 1» начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин. Он также предупредил об образовании гололеда в грядущие выходные, 13-14 декабря.

Выпавший снег сойдет на нет, на дорогах и тротуарах будет жидко. Далее с Дмитрова и Дубны начнется похолодание, и будет сильнейшая гололедица, – рассказал Варакин.

Синоптик отметил, что температура к выходным достигнет -10 градусов. По его словам, несмотря на резкие перепады, в новогоднюю ночь москвичей ждет минусовая температура.

Ранее синоптик Евгений Тишковец рассказал, что метеорологическая осень завершится в Москве 12 декабря. Он пояснил, что в выходные, 13–14 декабря, в столицу придет холодный фронт со снегопадом, морозами и сильным ветром.

