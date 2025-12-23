Новый год-2026
Запуск южнокорейской ракеты «Ханбит-Нано» завершился аномалией

Первый пуск ракеты «Ханбит-Нано» прервался из-за сбоя на первой минуте

Фото: youtube.com/@INNOSPACE
Южнокорейская компания Innospace предприняла попытку запустить свой первый коммерческий носитель «Ханбит-Нано» с бразильского космодрома Алкантара. Старт состоялся в 04:13 по московскому времени и поначалу выглядел многообещающе: ракета штатно ушла со стола и начала передавать телеметрию и видео с бортовых камер, трансляция была доступна на сайте компании. Однако полет ракеты был недолгим — уже на первой минуте полета в работе систем возникли критические неполадки.

В прямом эфире зрители увидели замешательство в центре управления, когда картинка с носителя внезапно исчезла, а полет пошел по незапланированной траектории. Вскоре на экране появилось сухое сообщение о возникшей «аномалии», после чего эфир был экстренно прекращен. Журналисты, проанализировав доступные кадры, предположили, что ракета могла взорваться в воздухе, не успев выйти на расчетную высоту.

Эта неудача стала серьезным ударом для Innospace, так как запуск «Ханбит-Нано» до этого неоднократно откладывался из-за различных технических проблем. Инженерам предстояло доказать надежность частного носителя, но вместо этого компания теперь вынуждена начать расследование причин крушения.

Ранее стало известно, что запуск ракеты «Протон-М» с Байконура был перенесен из-за обнаруженной технической неисправности в одном из агрегатов разгонного блока. Специалисты Роскосмоса уже приступили к устранению локального дефекта, подчеркнув, что дополнительные работы не окажут критического влияния на общий график подготовки миссии.

Южная Корея
Бразилия
ракеты
космос
запуски
