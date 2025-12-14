Роскосмос отложил запуск ракеты «Протон-М» с Байконура

Запуск ракеты-носителя «Протон-М» с космодрома Байконур отложен, сообщила пресс-служба Роскосмоса. Решение о переносе старта принято после выявления технических несоответствий в одном из агрегатов.

По данным госкорпорации, в ходе обязательных предстартовых испытаний специалисты обнаружили локальное отклонение от нормы в системах разгонного блока. Для гарантии надежности миссии было принято решение устранить проблему до старта. Работы уже спланированы, их выполнение не сорвет общий график подготовки.

Пуск ракеты‑носителя перенесен для устранения недочетов, — говорится в публикации.

Как отметил заместитель гендиректора госкорпорации Иван Данилов, фронт работ определен. После проведения необходимых операций подготовка «Протона-М» к полету будет продолжена в штатном режиме.

Ранее появились кадры, как космонавты были эвакуированы из спускаемого аппарата корабля «Союз МС-27» после его приземления в Казахстане. В составе экипажа находились российские космонавты Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий, а также американский астронавт Джонни Ким, вернувшиеся с Международной космической станции.