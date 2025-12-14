Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
14 декабря 2025 в 02:05

Роскосмос отложил запуск ракеты «Протон-М» с Байконура

Роскосмос: запуск ракеты «Протон-М» отложен из-за локального отклонения

Фото: t.me/roscosmos_gk
Читайте нас в Дзен

Запуск ракеты-носителя «Протон-М» с космодрома Байконур отложен, сообщила пресс-служба Роскосмоса. Решение о переносе старта принято после выявления технических несоответствий в одном из агрегатов.

По данным госкорпорации, в ходе обязательных предстартовых испытаний специалисты обнаружили локальное отклонение от нормы в системах разгонного блока. Для гарантии надежности миссии было принято решение устранить проблему до старта. Работы уже спланированы, их выполнение не сорвет общий график подготовки.

Пуск ракеты‑носителя перенесен для устранения недочетов, — говорится в публикации.

Как отметил заместитель гендиректора госкорпорации Иван Данилов, фронт работ определен. После проведения необходимых операций подготовка «Протона-М» к полету будет продолжена в штатном режиме.

Ранее появились кадры, как космонавты были эвакуированы из спускаемого аппарата корабля «Союз МС-27» после его приземления в Казахстане. В составе экипажа находились российские космонавты Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий, а также американский астронавт Джонни Ким, вернувшиеся с Международной космической станции.

Протон-М
Байконур
Роскосмос
испытания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пожар вспыхнул на нефтебазе после удара БПЛА под Волгоградом
Пожар привел к массовой эвакуации жильцов из многоэтажки в Москве
Роскосмос отложил запуск ракеты «Протон-М» с Байконура
SHOT: мощные взрывы прогремели в одном из российских городов
Бессимптомный враг печени: как не подцепить гепатит B. Ликбез от врача
Уход Зеленского, развал НАТО, лучшие города РФ: прогноз нейросети на 2026-й
Желавшую видеть президента японку забрали от Кремля
В США произошла стрельба в престижном университете
Дроны ВСУ совершили атаку на медиков в Запорожье
На черноморском побережье России работает ПВО
Пять человек планировали массовое убийство на рождественском рынке в ФРГ
В российском регионе объявлена опасность БПЛА
Свет внезапно исчез в некоторых населенных пунктах Запорожской области
Перед Белым домом собрались противники миграционной политики Трампа
Приманил на фальшивую грудь: как сыщик задержал автоспекулянта-маньяка
Два российских аэропорта на время закрыли небо
Мужчина внезапно умер в машине во время сильного ветра под Саратовом
Зеленский увидел реальный путь к миру на Украине
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 14 декабря 2025 года
Космонавту на МКС устроили сладкий сюрприз в честь профессионального юбилея
Дальше
Самое популярное
Три яблока и горсть изюма! Запекаю немецкий апфельштрудель. Хрустящий рулет с корицей и ароматом детства
Общество

Три яблока и горсть изюма! Запекаю немецкий апфельштрудель. Хрустящий рулет с корицей и ароматом детства

Шпроты на черном хлебе — вчерашний день! Заворачиваю семгу и сливочный сыр в рулет из лаваша. Изысканный вкус за копейки
Общество

Шпроты на черном хлебе — вчерашний день! Заворачиваю семгу и сливочный сыр в рулет из лаваша. Изысканный вкус за копейки

Вместо шубы на Новый год готовлю рулет из селедки: съедается еще до боя курантов
Общество

Вместо шубы на Новый год готовлю рулет из селедки: съедается еще до боя курантов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.