12 декабря 2025 в 11:32

Роскосмос обнародовал кадры вывоза ракеты «Протон-М»

С Байконура запустят последний «Протон-М» с разгонным блоком «Энергии»

Фото: Роскосмос
Роскосмос показал снимки тяжелой ракеты-носителя «Протон-М», которую запустят с Байконура 15 декабря. Это будет последний запуск блока типа ДМ с данного космодрома, после разгонные блоки производства «Энергии» будут использоваться только на Восточном и Плесецке.

Ракета тяжелого класса «Протон-М» со спутником «Электро-Л» №5 — в вертикальном положении на старте Байконура. После вертикализации ракеты специалисты Роскосмоса продолжили готовить ее к пуску, — сказано в публикации.

До этого появились кадры, как космонавты были эвакуированы из спускаемого аппарата корабля «Союз МС-27» после его приземления в Казахстане. В составе экипажа находились российские космонавты Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий, а также американский астронавт Джонни Ким, вернувшиеся с Международной космической станции.

Тем временем космонавт Сергей Рыжиков рассказал, что главным тренажером для поддержания физической формы на борту МКС является беговая дорожка. По его словам, за месяц до возвращения на Землю экипаж начинает использовать ее два раза в день.

