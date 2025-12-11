Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 декабря 2025 в 16:30

Космонавт Рыжиков назвал главную деталь в подготовке к возвращению на Землю

Космонавт Рыжиков назвал бегущую дорожку главным тренажером на МКС

Сергей Рыжиков Сергей Рыжиков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Главным тренажером для поддержания физической формы на борту МКС является беговая дорожка, рассказал космонавт Сергей Рыжиков на преcc-конференции членов экипажа МКС-73. По его словам, за месяц до возвращения на Землю экипаж начинает использовать ее два раза в день, передает корреспондент NEWS.ru.

Основное внимание уделяется бегущей дорожке. И за месяц до посадки мы переходим уже на двухразовое использование бегущей дорожки перед посадкой, — объяснил Рыжиков.

Космонавт добавил, что экипаж также использует велотренажер, силовые нагружатели и американский силовой комплекс. Отдельная часть программы — тренировки в костюме «Чибис», который создает компрессию нижней части тела и помогает подготовить организм к возвращению в земные условия.

Рыжиков и его напарник космонавт Алексей Зубрицкий, а также астронавт NASA Джонатан Ким вернулись на Землю 9 декабря. Борт корабля «Союз МС-27» приземлился в Казахстане. Выбраться из спускаемого аппарата космонавтам помогли спасатели.

Ранее стало известно, что ракета-носитель «Союз-2.1а» стартовала с Байконура к Международной космической станции без происшествий. На борту находились космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, а также астронавт NASA Кристофер Уильямс. Корабль успешно пристыковался к МКС, самочувствие у экипажа хорошее.

