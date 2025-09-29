Нас не догонят: польза и вред бега

Бег — самый природный и популярный вид спорта. Людей, ежедневно отправляющихся на пробежку, становится всё больше, а желание привести себя в форму — далеко не единственный стимул, который помогает переступить через свою лень и начать регулярно бегать. Но может ли бег быть опасен для организма? NEWS.ru разбирался в вопросе пользы и вреда бега. Рассказываем, какие бывают виды бега, сколько нужно бегать, чтобы получить максимальную пользу. Итак, побежали!

Польза бега для организма

Бег оказывает комплексное действие на функционирование всего организма и является отличным средством для поддержания крепкого здоровья. Ученые даже утверждают, что этот вид спорта — своеобразная инвестиция в свое долголетие, так как он помогает предотвратить развитие инфаркта, атеросклероза, инсульта, способствует уменьшению количества патологического холестерина в крови.

Если придерживаться рекомендаций и проявлять дисциплину, можно получить ряд полезных воздействий на организм, подтвержденных научными и медицинскими исследованиями. Итак, польза бега для организма:

Улучшение работы легких. Кислород — наше всё. При беге газообмен в органах дыхания происходит более эффективно, укрепляется сердечно-сосудистая система. Кислород легко проникает в ткани, происходит очищение организма от токсинов.

Укрепление иммунной системы. Иммунитет более интенсивно противостоит вирусам и бактериям.

Повышение работоспособности. Мозговая деятельность становится более активной. Вырабатывается больше эндорфинов, серотонина, дофамина, что улучшает настроение. Работа становится в радость, цели достигаются быстрее и легче.

Нормализация индекса массы тела. Снижается количество жира в организме. Форма тела становится более подтянутой — при регулярных занятиях польза бега видна на ягодицах, бедрах, на телосложении в целом. Даже во время легкой пробежки сжигаются калории. Однако значительно похудеть только с помощью бега — не очень эффективный способ. Необходимо дополнительно соблюдать рацион питания, давать телу другие физические нагрузки, которые лучше обсудить с врачом, тренером.

Улучшение работы нервной системы. Снижается риск возникновения депрессии или нервная система справляется с ней быстрее. Нормализуется сон, но бегать нужно как минимум за два часа до сна.

Правила бега для максимальной пользы

Чтобы бег принес пользу и не причинил вреда, следуйте определенным правилам:

Делайте разминку перед пробежкой. Это необходимо, чтобы избежать травм, а также для того, чтобы привести организм в необходимый тонус. Разминка представляет собой активные движения конечностями и телом на месте. Тренируйтесь регулярно, постепенно наращивая нагрузки. Чтобы организм проще адаптировался, начинайте с легких и недолгих пробежек. По 15–20 минут в легком темпе. Поначалу достаточно бегать два раза в неделю. Прислушивайтесь к организму. Если становится тяжело — переходите на ходьбу. Если готовы бегать чаще и больше — увеличивайте нагрузку. Лучше это делать под контролем тренера.

Виды бега и их польза

Польза бега трусцой. Для этого вида характерен медленный темп и неширокие шаги. Подходит для начинающих, а также в качестве восстановления после силовых тренировок. Польза бега трусцой в том, что организм работает в аэробном режиме, ткани в полной мере получают кислород, укрепляется сердечно-сосудистая система.

Польза бега в аэробной пульсовой зоне. Не путайте с бегом трусцой. Здесь бег не обязательно медленный. Постепенно человек достигает более высокой скорости, не превышая аэробную пульсовую зону, и бежит так продолжительное время. Сжигается больше калорий, органы работают интенсивнее, укрепляются суставы.

Польза спринтерского бега. Этот вид подразумевает короткие дистанции: до 400 м. Чаще используется в качестве оздоровительного фитнеса или для интенсивного жиросжигания.

Польза интервального бега. Принцип — чередование быстрого бега и бега трусцой или шага с заданным интервалом активности и отдыха. Сочетается силовая и выносливая работа. Режим чаще используют опытные бегуны, которые хорошо владеют техникой бега, знают пользу и осознают возможный вред для организма, умеют прислушиваться к телу, следуют тренировочному плану. Чем опасен такой бег? Новички могут получить травму, переутомление, плохое самочувствие.

Фартлек. Этот вид бега не даст заскучать. Для него характерны разные скоростные режимы в рамках одной тренировки. С ним можно сравнить бег по пересеченной местности, когда иногда требуется замедленный бег, переходящий в ходьбу, иногда быстрый. Без четких интервалов. Польза такого бега — развивается координация, ловкость, укрепляется голеностоп.

Польза бега на месте. При таком беге нет сильной нагрузки на мышцы и сосуды, не перегружается позвоночник и коленные суставы. Бег на месте полезен тем, что положительно влияет на сердечно-сосудистую систему, улучшает работу мозга, поднимает настроение, снимает стресс. Утром бег на месте помогает быстрее проснуться и привести организм в тонус.

Бег по утрам: польза или вред

Любителей утренних пробежек так же много, как и любителей вечернего бега. Кто-то предпочитает вечерние пробежки, чтобы сбросить напряжение, накопившееся за рабочий день, отвлечься, расслабиться, набраться энергии. Многим пробежка помогает избежать вечернего переедания, сон становится здоровым и крепким. Кто-то предпочитает пробуждать свой организм пользой бега по утрам. И это отличное средство, так как пробуждается и тело, и ум.

Но есть мнение, что бег по утрам опасен, так как является стрессом для организма. Давайте разбираться, правда это или миф. На самом деле отчасти это правда. Но лишь отчасти. Если соблюдать одно важное правило, то бег по утрам принесет только пользу. Главное условие здорового бега по утрам — соблюдение промежутка между пробуждением и началом любых физических упражнений. Пройти должен минимум час, а лучше два-три.

Если рано встать и сразу отправиться на пробежку, то могут пострадать:

Суставы, мышцы ног. Конечности не могут сразу после пробуждения адаптироваться к физическим нагрузкам. Бег без разминки сразу после сна может стать причиной мышечных судорог, смещения суставов, болей в коленях. Даже у профессиональных спортсменов есть привычка перед пробежкой делать упражнения для разогрева мышц.

Сердце, сосуды. Часто у людей после пробуждения давление бывает пониженным. В таком случае ткани не могут полноценно наполняться кислородом, а физическая нагрузка может привести к гипоксии, обмороку. Резкое увеличение пульса после сна тоже вредит организму: могут происходить сбои сердечного ритма, возникнуть другие проблемы сердечно-сосудистой системы.

Органы дыхания, иммунитет. Это касается тех, кто склонен к частым заболеваниям горла, органов дыхания, респираторным заболеваниям. Ранние утренние пробежки сразу после сна только усугубят ситуацию, даже если на дворе лето.

Биологические часы. Световой день всеми людьми воспринимается по-разному: кому-то легко вставать на рассвете, а для кого-то проснуться в 10 утра — это подвиг. Если вы по своим биологическим часам далеко не «жаворонок», то лучше выбирать вечерние пробежки. Если утром вам вставать легко, то и организм быстрее адаптируется к физическим нагрузкам. Если вы встаете через силу, но всё же хотите бегать по утрам, то польза будет, если перед пробежкой пройдет минимум два-три часа. Разминка тоже обязательна.

Польза бега для мужчин и женщин: в чем отличия

О пользе бега для женщин

К пользе бега для женщин, несомненно, относятся следующие пункты:

комплексное положительное воздействие;

развитие выносливости;

улучшение настроения;

возможность сбросить лишние килограммы;

упругость ягодичных и других мышц;

улучшение состояния кожи из-за усиленного насыщения кислородом и активного кровообращения;

нормализация гормонального фона и благотворное воздействие на репродуктивную систему.

О пользе бега для мужчин

Развитие суставной силы.

Развитие всего тела комплексно.

Улучшение работы сердечно-сосудистой системы.

Расслабление, избавление от негативных мыслей, снятие стресса.

Улучшение мозговой активности, сохранение эффекта на несколько часов.

Отличное средство от бессонницы.

Снижение риска заболевания раком.

Увеличение выносливости.

Повышение уверенности в себе.

Хороший вариант борьбы с вредными привычками (алкоголь, курение, навязчивые мысли).

Бег — это самый простой и бесплатный способ поддерживать отличную физическую форму. Этот вид спорта имеет массу плюсов и не принесет вреда, если подходить к вопросу грамотно и ответственно.

У людей, бегающих регулярно, отмечаются удивительные жизненные преобразования. Благодаря умению преодолевать свою инертность через волевое усилие человек становится более осознанным. Зачастую, начав бегать, он переходит на здоровое питание, налаживает свой режим дня, работает эффективнее.

Хотите и вы круто изменить свою жизнь ? Надевайте кроссовки, выходите на пробежку. Становитесь сильнее, и судьба вам покорится!

