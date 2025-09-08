Пробежка за вином закончилась для женщины на дне озера В Великобритании тело пропавшей женщины нашли в озере со следами насилия

Британка Рейчел Бут оказалась на дне озера после утренней пробежки до заправочной станции, где она покупала молоко и вино, сообщает Daily Star. Первоначально власти предполагали ненасильственную смерть, однако данные вскрытия опровергли эту версию. Коронер официально подтвердил наличие на теле жертвы свидетельств насилия.

Полиция ведет активный поиск подозреваемых по делу об убийстве. Тело британки было обнаружено 21 июля на дне озера в парке Делэмир-Лейк в 12 километрах от дома жертвы. Следственное слушание отложено до 27 января 2026 года. К тому времени расследование должно завершиться.

Ранее сообщалось об убийстве 15-летней девочки в апарт-отеле в Санкт-Петербурге. Выяснилось, что 19-летний убийца подростка находился в состоянии острого психоза. Отмечается, что он заранее спланировал убийство и даже рассказал друзьям накануне о своих планах.

До этого мужчина до смерти забил знакомого гаечным ключом во время конфликта. Тело 35-летнего работника карьера было обнаружено 1 сентября в автомобиле на улице Гарнизонной в селе Барабаш Хасанского района.