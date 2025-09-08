Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 сентября 2025 в 11:26

Раскрыты жуткие подробности убийства 15-летней петербурженки возлюбленным

Убившего 15-летнюю петербурженку юношу задержали в состоянии острого психоза

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Юноша, убивший 15-летнюю возлюбленную в апарт-отеле Петербурга, был задержан в состоянии острого психоза, сообщили на канале 78. Накануне он в деталях рассказывал друзьям, как планирует совершить преступление.

Отмечается, что пара познакомилась через онлайн-платформу «Роблокс». Девушка из Кронштадта и 18-летний парень из Южно-Сахалинска сначала просто общались, а затем переписка переросла в отношения. Парень хотел приехать в Петербург, тогда об отношениях узнали родители девочки-подростка. Они запретили ей поддерживать дальнейшие контакты и пара распалась, сообщили журналисты.

По информации СМИ, молодой человек не смог принять отказа и начал угрожать возлюбленной. В итоге парень все-таки приехал в Петербург и снял номер в апарт-отеле. Неизвестно, как он заманил девушку. При этом родителям подросток сказала, что пошла на встречу с подругами, добавили в издании.

Ранее подозреваемого в убийстве работницы кафе в Новокузнецке отправили в СИЗО на два месяца. Отмечалось, что он зарезал девушку под крики о своей импотенции. Помимо погибшей, он пытался убить еще двоих, но им удалось сбежать.

Cанкт-Петербург
подростки
отели
убийства
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме раскрыли, зачем европейские лидеры едут на встречу с Трампом
Зеленский обиделся на Трампа из-за отсутствия Украины на саммите на Аляске
«Я так готов на убийство»: сахалинец зарезал 15-летнюю петербурженку
«Хватать без разбора»: раскрыто, кто попадет под масштабную мобилизацию ВСУ
В Сети появились жуткие кадры с места стрельбы в Иерусалиме
Рубль сильно упадет? Курс сегодня, 8 сентября, что с долларом, евро и юанем
Залужный назвал выступление российской певицы в Лондоне «предательством»
Аналитики предупредили о риске недобора в бюджет России триллиона рублей
«125 блокадных грамм с огнем и кровью пополам»: как пекли хлеб в Ленинграде
Число жертв стрельбы в Иерусалиме достигло пяти
Политолог предсказал крах Великобритании из-за двух кризисов
Россиянин забил знакомого гаечным ключом
Назван прогноз экспертов по ключевой ставке ЦБ на сентябрь
«Приветствуем эти усилия»: в Кремле высоко оценили миротворческий курс США
В Госдуме оценили возможность ежеквартальной индексации пенсий
Стало известно, что сдерживает Макрона от ввода войск на Украину
Раскрыто число ликвидированных в ходе конфликта на Украине наемников США
Буланова прокомментировала слухи об увольнении «энергосберегающего» танцора
В Кремле рассказали, каким способом Путин хочет решить вопрос безопасности
Как была создана Дорога жизни для Ленинграда и сколько людей она спасла
Дальше
Самое популярное
СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше
Россия

СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно
Россия

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно

Новые дроны «Ключ 10» и уход Зеленского: новости СВО на утро 7 сентября
Регионы

Новые дроны «Ключ 10» и уход Зеленского: новости СВО на утро 7 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.