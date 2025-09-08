Раскрыты жуткие подробности убийства 15-летней петербурженки возлюбленным

Юноша, убивший 15-летнюю возлюбленную в апарт-отеле Петербурга, был задержан в состоянии острого психоза, сообщили на канале 78. Накануне он в деталях рассказывал друзьям, как планирует совершить преступление.

Отмечается, что пара познакомилась через онлайн-платформу «Роблокс». Девушка из Кронштадта и 18-летний парень из Южно-Сахалинска сначала просто общались, а затем переписка переросла в отношения. Парень хотел приехать в Петербург, тогда об отношениях узнали родители девочки-подростка. Они запретили ей поддерживать дальнейшие контакты и пара распалась, сообщили журналисты.

По информации СМИ, молодой человек не смог принять отказа и начал угрожать возлюбленной. В итоге парень все-таки приехал в Петербург и снял номер в апарт-отеле. Неизвестно, как он заманил девушку. При этом родителям подросток сказала, что пошла на встречу с подругами, добавили в издании.

Ранее подозреваемого в убийстве работницы кафе в Новокузнецке отправили в СИЗО на два месяца. Отмечалось, что он зарезал девушку под крики о своей импотенции. Помимо погибшей, он пытался убить еще двоих, но им удалось сбежать.