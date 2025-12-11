Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 декабря 2025 в 21:57

Коммунальная авария «похоронила» легковушки в российском городе

Четыре машины ушли под землю в Санкт-Петербурге

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Обрушение асфальта произошло в результате прорыва трубы с горячей водой на улице Маршала Казакова в Кировском районе Санкт-Петербурга, передает ТАСС. По его информации, под землю провалились четыре легковых автомобиля.

На месте работают специалисты «Теплосети». Компания готова компенсировать ущерб владельцам машин, если он будет подтвержден. Там рассказали, что в результате происшествия пострадали два человека. Один доставлен в больницу, второму пострадавшему оказана психологическая помощь. Он находится дома, госпитализация ему не требуется.

Место работ огорожено, для близлежащих домов горячее водоснабжение сохранено. Нормативный срок устранения — 24 часа. Дефектный участок тепломагистрали в планах на реконструкцию с 2026 года, — добавили там.

Тем временем СКР начал проверку в Саратове после жалобы жителей микрорайона Увек. Горожане возмутились долгим отсутствием горячего водоснабжения и отопления. Глава города отметил, что проблемы с холодной водой решены, а с отоплением — устранены.

