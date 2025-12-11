В США набирает силу крупнейшая в истории Starbucks забастовка Reuters: забастовка сотрудников Starbucks парализовала работу сети в 130 городах

Акция протеста работников Starbucks в США стремительно набирает обороты, перерастая в крупнейшую за всю историю компании. Как передает Reuters, к забастовке, начавшейся в середине ноября, присоединились сотни новых сотрудников. Протест, изначально охвативший 65 заведений, расширился до более чем 180 кофеен в 130 городах.

Нет контракта — нет кофе! — заявляют протестующие.

Организатором выступает профсоюз Starbucks Workers United, представляющий тысячи бариста. Его ключевые требования — заключение первого коллективного договора, гарантирующего достойную оплату, предсказуемый график и улучшение условий труда.

Участники обвиняют руководство в противодействии профсоюзной деятельности. Локальные акции, периодически проходившие с 2022 года, переросли в беспрецедентное по масштабам давление на корпорацию.

