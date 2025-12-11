Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 декабря 2025 в 21:14

В США набирает силу крупнейшая в истории Starbucks забастовка

Reuters: забастовка сотрудников Starbucks парализовала работу сети в 130 городах

Фото: Derek French/Keystone Press Agency/Global Look Press
Акция протеста работников Starbucks в США стремительно набирает обороты, перерастая в крупнейшую за всю историю компании. Как передает Reuters, к забастовке, начавшейся в середине ноября, присоединились сотни новых сотрудников. Протест, изначально охвативший 65 заведений, расширился до более чем 180 кофеен в 130 городах.

Нет контракта — нет кофе! заявляют протестующие.

Организатором выступает профсоюз Starbucks Workers United, представляющий тысячи бариста. Его ключевые требования — заключение первого коллективного договора, гарантирующего достойную оплату, предсказуемый график и улучшение условий труда.

Участники обвиняют руководство в противодействии профсоюзной деятельности. Локальные акции, периодически проходившие с 2022 года, переросли в беспрецедентное по масштабам давление на корпорацию.

Ранее сообщалось, что массовые забастовки во Франции парализовали работу 26 компаний спиртных напитков, входящих в группу LVMH. Причиной протеста стало решение руководства отменить ежегодную премию, введенную в 1967 году.

США
забастовки
профсоюзы
бариста
