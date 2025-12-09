ТИЭФ'25
09 декабря 2025 в 10:07

Профсоюзы предложили рассчитывать МРОТ по-новому

Профсоюзы предложили рассчитывать МРОТ на основе потребительского бюджета

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Текущая формула расчета МРОТ в России нуждается в пересмотре, к такому выводу пришли эксперты на заседании исполкома Всеобщей конфедерации профсоюзов (ВКП). В качестве более обоснованной альтернативы специалисты предлагают ориентироваться на минимальный потребительский бюджет, сообщают «Известия».

По мнению профсоюзных представителей, существующий механизм, который привязывает минимальный размер оплаты труда к прожиточному минимуму, не обеспечивает работнику достаточный доход. Его не хватает не только для удовлетворения собственных нужд, но и для содержания членов семьи.

Как уточнили в профсоюзах, в потребительский бюджет включены актуальные для современного человека расходы: на мобильную связь и интернет, различные виды страхования, а также питание вне дома. Такой подход, по мнению аналитиков, сделал бы расчет МРОТ более справедливым и соответствующим реальным потребностям.

Ранее старший научный сотрудник Центра ИНСАП ИПЭИ Президентской академии Виктор Ляшок рассказал, что минимальная зарплата в 2026 году, которую работники получат «на руки» после вычета налогов, составит 23,5 тыс. рублей. По его словам, такую сумму россияне будут получать, если зарплата находится на уровне МРОТ.

