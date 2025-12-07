ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
07 декабря 2025 в 07:39

Стало известно, сколько россияне будут получать при зарплате на уровне МРОТ

Эксперт Ляшок: минимальная зарплата в 2026 году составит 23,5 тыс. рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Минимальная зарплата в 2026 году, которую работники получат «на руки» после вычета налогов, составит 23,5 тыс. рублей, сообщил старший научный сотрудник Центра ИНСАП ИПЭИ Президентской академии Виктор Ляшок. По его словам, такую сумму россияне будут получать, если зарплата находится на уровне МРОТ, передает ТАСС.

При зарплате на уровне МРОТ работники на руки будут получать 23 570 рублей, — отметил Ляшок.

Ранее член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщала, что страховые пенсии, выплачиваемые более чем 38 млн россиян, будут увеличены на 7,6% с 1 января 2026 года. Она также напомнила, что минимальный размер оплаты труда достигнет 27 093 рублей.

До этого заместитель председателя комитета по бюджету и налогам, депутат Каплан Панеш рассказал, что с начала 2026 года некоторым пенсионерам будет предоставлено значительное увеличение пенсионных выплат. По его словам, для получения прибавки в 35% пенсионеры должны соответствовать определенным условиям. Одним из ключевых требований является достижение 80-летнего возраста до конца текущего года.

Россия
МРОТ
зарплаты
доходы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Раде придумали способ улучшить позиции Украины на переговорах
Назван топ-3 российских городов, где кофе обходится дороже всего
Юрист раскрыл, кого поддержит Верховный суд в деле Долиной
Продажи конины в РФ взлетели: что случилось, чем полезно это мясо, цены
Не чудо, а физика: как воздух превращается в движущую силу — секрет дизеля
«Синяя была»: беженка рассказала о зверствах украинских военных
Ограничения на полеты в семи российских городах были сняты
Минздрав отреагировал на предложение писать о вреде алкоголя на бутылках
Российский «Солнцепек» стер с лица земли позиции двух бригад ВСУ
Келлог раскрыл, будут ли США направлять войска на Украину
Россиянам назвали сумму, которую нужно всегда иметь в наличных
«Езжай прощаться»: молодая мать двоих детей стала жертвой страшной болезни
Снег покроет 92% России к середине следующей недели
Экономист раскрыл причину интереса ЕС к российским активам
Бюджетно и эффектно: слоеные канапе со свеклой и слабосоленой сельдью
Группу украинских бойцов ликвидировали после отказа от сдачи в плен
Генконсул рассказал, есть ли россияне среди погибших при пожаре в Индии
Нежная выпечка на сметане: новогодний пирог за 5 минут
Мощные удары по Украине и мрачное будущее ВСУ: новости СВО к утру 7 декабря
«Очевиден украинский след»: юрист Соловьев — о деле Долиной, квартирных ОПГ
Дальше
Самое популярное
Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски
Семья и жизнь

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски

Три вкуснейшие закуски к Новому году: готовим за 15 минут и совсем без майонеза
Общество

Три вкуснейшие закуски к Новому году: готовим за 15 минут и совсем без майонеза

Шашлык в духовке на луковой подушке: простой рецепт горячего на Новый год — невероятная вкуснятина, только берите шейку
Общество

Шашлык в духовке на луковой подушке: простой рецепт горячего на Новый год — невероятная вкуснятина, только берите шейку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.