Стало известно, сколько россияне будут получать при зарплате на уровне МРОТ Эксперт Ляшок: минимальная зарплата в 2026 году составит 23,5 тыс. рублей

Минимальная зарплата в 2026 году, которую работники получат «на руки» после вычета налогов, составит 23,5 тыс. рублей, сообщил старший научный сотрудник Центра ИНСАП ИПЭИ Президентской академии Виктор Ляшок. По его словам, такую сумму россияне будут получать, если зарплата находится на уровне МРОТ, передает ТАСС.

При зарплате на уровне МРОТ работники на руки будут получать 23 570 рублей, — отметил Ляшок.

Ранее член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщала, что страховые пенсии, выплачиваемые более чем 38 млн россиян, будут увеличены на 7,6% с 1 января 2026 года. Она также напомнила, что минимальный размер оплаты труда достигнет 27 093 рублей.

До этого заместитель председателя комитета по бюджету и налогам, депутат Каплан Панеш рассказал, что с начала 2026 года некоторым пенсионерам будет предоставлено значительное увеличение пенсионных выплат. По его словам, для получения прибавки в 35% пенсионеры должны соответствовать определенным условиям. Одним из ключевых требований является достижение 80-летнего возраста до конца текущего года.