Раскрыт средний размер пенсии в России в 2026 году

Говырин: средняя пенсия в России в 2026 году составит 27 тыс. рублей

Средний размер страховой пенсии по старости в России продолжит уверенный рост, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин («Единая Россия»). По новым прогнозам правительства, она вырастет до 27 тыс. рублей в месяц.

Средняя страховая пенсия по старости <…> вырастет до 27 тыс. рублей в месяц,сказал Говырин.

Ранее стало известно, что значительное повышение пенсионных выплат с начала 2026 года ожидает определенную категорию граждан. Как сообщил зампред комитета по бюджету и налогам, депутат Каплан Панеш, для получения прибавки в 35% пенсионерам необходимо соответствовать нескольким ключевым критериям, в частности до конца года достигнуть 80-летнего возраста.

До этого сообщалось, что партия «Справедливая Россия» подготовила законопроект о введении ежегодной 13-й пенсии для всех российских граждан. Выплату планируют осуществлять в декабре, чтобы обеспечить пожилых людей дополнительными средствами на праздники.

Также вице-спикер Госдумы Борис Чернышев предложили ввести ежегодную новогоднюю выплату для пенсионеров. Сумма «Новогоднего капитала» составит 5 тыс. рублей. Согласно идее парламентария, необлагаемая налогом единовременная выплата должна производиться всем получателям пенсий по старости — как страховых, так и социальных.

