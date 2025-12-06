ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
06 декабря 2025 в 09:31

Россиянам напомнили о повышении пенсий и МРОТ с 2026 года

Депутат Бессараб: россиян ждет повышение пенсий и МРОТ с 1 января 2025 года

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Страховые пенсии, выплачиваемые более чем 38 млн россиянам, будут увеличены на 7,6% с 1 января 2026 года, рассказала член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Она также напомнила, что минимальный размер оплаты труда достигнет 27 093 рублей, передает Lenta.ru.

Социальные выплаты, привязанные к МРОТ, будут также увеличены. Это коснется пособий по временной нетрудоспособности и по беременности и родам. Также в определенной степени вырастут пособия по безработице и алиментные обязательства.

Самыми первыми получат повышение те, кто привык получать зарплату с 1 по 11 число месяца. Так как по общему правилу все выплаты, которые приходятся на выходные и праздничные дни, производятся в последний рабочий день, то 30 декабря, в последний рабочий день 2025 года, люди уже получат повышенные выплаты, — прокомментировала Бессараб.

Ранее заместитель председателя комитета по бюджету и налогам, депутат Каплан Панеш рассказал, что с начала 2026 года некоторым пенсионерам будет предоставлено значительное увеличение пенсионных выплат. По его словам, для получения прибавки в 35% пенсионеры должны соответствовать определенным условиям. Одним из ключевых требований является достижение 80-летнего возраста до конца текущего года.

Светлана Бессараб
пенсии
МРОТ
повышение
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Обстановка сложная»: жители Запорожья остались без благ цивилизации
Губернатор раскрыл урон после атаки ВСУ на Воронежскую область
Володин поставил неутешительный диагноз странам Европы
Swarovski подал заявку на регистрацию товарного знака в России
Паспорта-обманки для Долиной нет в базах данных
Нилов предложил навсегда сделать 31 декабря выходным днем
Газовщики могут получить право беспрепятственно заходить в квартиры
Овечкин не смог спасти серию побед «Вашингтон Кэпиталз»
Россиянам напомнили о повышении пенсий и МРОТ с 2026 года
Женские стрижки на зиму-2026: модные идеи для любого возраста и типа волос
Путин поздравил президента Киргизии и вспомнил визит в Бишкек
Экс-жена Бондарчука оказалась в центре скандала из-за долгов
На ЗАЭС рассказали о радиационной обстановке
«Дури мне хватает»: Собчак описала свой любимый тип мужчин
Конгресс США получил тревожный сигнал об угрозе для кинотеатров
Метеоролог дала неутешительный прогноз по погоде в столице
В США раскрыли, что будет с Зеленским после подписания мирного договора
Россиянам пообещали аномальные морозы
Какие документы нужны для продажи квартиры: готовим только необходимое
«Краснодар» и ЦСКА дадут жару: кто перезимует на первой строчке РПЛ
Дальше
Самое популярное
Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром
Семья и жизнь

Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день
Семья и жизнь

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски
Семья и жизнь

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.