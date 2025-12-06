Россиянам напомнили о повышении пенсий и МРОТ с 2026 года Депутат Бессараб: россиян ждет повышение пенсий и МРОТ с 1 января 2025 года

Страховые пенсии, выплачиваемые более чем 38 млн россиянам, будут увеличены на 7,6% с 1 января 2026 года, рассказала член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Она также напомнила, что минимальный размер оплаты труда достигнет 27 093 рублей, передает Lenta.ru.

Социальные выплаты, привязанные к МРОТ, будут также увеличены. Это коснется пособий по временной нетрудоспособности и по беременности и родам. Также в определенной степени вырастут пособия по безработице и алиментные обязательства.

Самыми первыми получат повышение те, кто привык получать зарплату с 1 по 11 число месяца. Так как по общему правилу все выплаты, которые приходятся на выходные и праздничные дни, производятся в последний рабочий день, то 30 декабря, в последний рабочий день 2025 года, люди уже получат повышенные выплаты, — прокомментировала Бессараб.

Ранее заместитель председателя комитета по бюджету и налогам, депутат Каплан Панеш рассказал, что с начала 2026 года некоторым пенсионерам будет предоставлено значительное увеличение пенсионных выплат. По его словам, для получения прибавки в 35% пенсионеры должны соответствовать определенным условиям. Одним из ключевых требований является достижение 80-летнего возраста до конца текущего года.