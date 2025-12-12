Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
12 декабря 2025 в 15:42

В «Единой России» сравнили МРОТ с прожиточным минимумом

Медведев: МРОТ в 2025 году превысит прожиточный минимум почти на треть

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2026 году практически на треть превысит установленный в РФ прожиточный минимум, заявил на заседании генсовета партии «Единая Россия» председатель Дмитрий Медведев. Он призвал не останавливаться, пообещав продолжить «заниматься этой темой».

В следующем году МРОТ превысит 27 тыс. рублей. Это практически на треть выше такого прожиточного минимума, который в настоящий момент действует, — указал Медведев.

Ранее лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что МРОТ в России необходимо привязать к потребительской корзине. По его словам, показатель нужно повысить до 60 тыс. рублей.

До этого на заседании исполкома Всеобщей конфедерации профсоюзов (ВКП) сообщили, что текущая формула расчета МРОТ в России нуждается в пересмотре. В качестве более обоснованной альтернативы специалисты предлагают ориентироваться на минимальный потребительский бюджет. По мнению профсоюзных представителей, существующий механизм, который привязывает минимальный размер оплаты труда к прожиточному минимуму, не обеспечивает работнику достаточный доход. Его не хватает не только для удовлетворения собственных нужд, но и для содержания членов семьи.

