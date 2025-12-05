Прожиточный минимум в 2026-м: что будет с пенсиями, льготами и МРОТ

Прожиточный минимум в 2026-м: что будет с пенсиями, льготами и МРОТ

В 2026 году размер прожиточного минимума в России увеличится на 6,8%. Для каждой категории населения — пенсионеров, детей и трудоспособных граждан — он рассчитывается отдельно. Как рост показателя повлияет на доходы и меры поддержки миллионов россиян — в материале NEWS.ru.

«Прожиточный минимум — индикатор уровня бедности»

Прожиточный минимум — это минимальная сумма, законодательно установленная для обеспечения основных потребностей человека. Это важнейший социально-экономический индикатор, который не только определяет границу бедности, но и напрямую влияет на размер ключевых социальных выплат и правовой статус миллионов граждан, заявил в беседе с NEWS.ru глава юридического отдела Независимого профсоюза «Новый труд» (НПНТ) Сергей Довгаль.

Как пояснил научный руководитель Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович, прожиточный минимум был изначально создан как расчетный показатель для Росстата и Минэкономразвития, чтобы статистически определять долю населения, живущего за чертой бедности.

«Прожиточный минимум — это индикатор уровня бедности. По последним данным, около 8% граждан России имеют доходы ниже этой установленной границы», — отметил собеседник NEWS.ru.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В каком случае пенсионеры претендуют на соцдоплату до величины прожиточного минимума

Прожиточный минимум пенсионера (ПМП) в субъектах РФ служит ключевым ориентиром для начисления социальной доплаты к пенсии. Если общий доход неработающего гражданина — с учетом всех положенных выплат — оказывается ниже регионального ПМП, то государство обязано установить ему доплату до этого уровня.

Допустим, пенсионер получает 14 000 рублей в месяц, а величина ПМП в его регионе установлена на уровне федерального стандарта — 16 288. В этом случае ежемесячная социальная доплата составит 2288 рублей (16 288 минус 14 000).

Важное условие: право на такую доплату имеют только неработающие пенсионеры. Граждане, продолжающие официальную трудовую деятельность, не могут претендовать на эту меру поддержки, напомнил Довгаль.

Как прожиточный минимум для детей влияет на пособия и льготы

Величина прожиточного минимума является ключевым фактором в определении права граждан на государственную помощь. Если средний доход каждого члена семьи не достигает установленного в регионе минимума, такая семья признается малоимущей. Этот статус открывает доступ к обширному пакету поддержки: ежемесячным пособиям на детей, компенсациям за оплату ЖКУ и специальным социальным стипендиям для учащихся.

Кроме того, размер единого пособия для семей с детьми зависит от регионального прожиточного минимума. Он может составлять 50%, 75% или 100% от прожиточного минимума на ребенка.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

На что влияет прожиточный минимум для трудоспособного населения

Прожиточный минимум для трудоспособных граждан — это основа, от которой напрямую зависит минимальный размер оплаты труда. С 1 января 2026 года МРОТ будет установлен на уровне 27 093 рубля. Эта сумма станет новой отправной точкой для расчета заработной платы, отпускных и больничных для работников на полной ставке.

Как пояснил Довгаль, повышение этого норматива гарантирует рост минимальных гарантий оплаты труда. Кроме того, прожиточный минимум используется как ориентир при определении размеров отдельных пособий и критериев для получения государственной социальной помощи.

На сколько вырастет прожиточный минимум в 2026 году

С 1 января 2026 года власти России планируют увеличить размер прожиточного минимума для всех категорий граждан. Федеральный прожиточный минимум на душу населения составит 18 939 рублей. Для отдельных категорий установлены следующие суммы:

для трудоспособного населения — 20 644 рубля;

для детей — 18 371 рубль;

для пенсионеров — 16 288 рублей.

Величина прожиточного минимума подлежит ежегодной индексации, отметил Остапкович. С 1 января все значения вырастут по сравнению с уровнем 2025 года, подчеркнул он.

В среднем на душу населения показатель увеличится на 1206 рублей — рост составит около 6,8%. Наибольший прирост в абсолютном выражении ожидается для трудоспособного населения на уровне 1315 рублей.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как узнать, полагаются ли вам льготы

По словам Довгаля, при планировании семейного бюджета на 2026 год важно учитывать несколько аспектов. В частности, необходимо уточнить величину прожиточного минимума, установленного в вашем регионе проживания, так как местные власти вправе устанавливать показатель, превышающий общефедеральное значение.

Кроме того, эксперт рекомендует рассчитать среднедушевой доход семьи — нужно разделить общий доход всех ее членов за последние 12 месяцев на 12, а затем — на количество человек. Затем необходимо сравнить полученную цифру с новым региональным прожиточным минимумом. Такой анализ позволит определить, соответствует ли семья критериям для признания малоимущей и претендует ли на получение целого ряда государственных пособий, а также льгот.

Если ваше пособие или доплата требуют пересмотра в связи с изменением законодательства, следует обратиться за перерасчетом в отделение Социального фонда или в органы социальной защиты населения по месту жительства. Нужно подать заявление в декабре 2025 года, чтобы выплаты были скорректированы с 1 января, советует Довгаль.

Читайте также:

Программа долгосрочных сбережений: что это, сколько можно на ней заработать

Путин ввел новую программу пенсионных сбережений: как она будет работать

Назван средний размер пенсии в России