Россиянка вышла замуж за 60-летнего участника СВО ради выплат

Жительница Ульяновской области заключила фиктивный брак с 60-летним участником специальной военной операции (СВО) ради выплат в случае его смерти, сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости». В декабре 2024 года житель поселка Чамзинка Тарас Астрахов ушел добровольцем на СВО, а в мае 2025 года получил смертельное ранение.

После гибели Астрахова его сын Илья узнал, что отец до ухода на фронт успел жениться на 38-летней женщине. Об этом наследнику рассказали в администрации села Чамзинка. Илья утверждает, что его отец никому не говорил о свадьбе и даже не общался с невестой до момента заключения брака. Однако сразу после смерти Астрахова женщина дала знать о себе и подала в военкомат заявление на выплаты, положенные ей как вдове участника СВО.

По словам адвоката Максима Гребенюка, умерший Астрахов даже не жил вместе с «супругой» и согласно свидетельству брак заключили, пока он был на Украине. Женщину подозревают в подделке свидетельства. Юрист подал иск в суд и жалобу в прокуратуру с требованием лишить фальшивую вдову выплат.

Ранее вдову участника СВО из Уфы лишили выплат из-за путаницы в документах. Из-за бюрократической ошибки погибший военнослужащий не был официально разведен со своей первой супругой. Узнавшая об этом бывшая жена подала заявление на получение выплат.