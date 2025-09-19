Празднование Дня города в Москве
19 сентября 2025 в 11:07

Вдова бойца СВО борется за выплаты из-за ошибки в документах

Baza: в Уфе вдова бойца СВО остается без выплат из-за нерасторгнутого брака мужа

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Уфе вдова участника специальной военной операции с малолетним ребенком лишилась положенных выплат после гибели супруга, пишет Telegram-канал Baza. Как стало известно женщине, ее брак мог быть признан недействительным из-за юридической ошибки в документах ее мужа.

Причиной сложившейся ситуации стала бюрократическая ошибка, из-за которой погибший военнослужащий не был официально разведен со своей первой супругой. В военкомате, куда обратилась вдова Алина, пояснили, что по запросу Министерство юстиции РФ подтвердило наличие нерасторгнутого брака с женщиной по имени Регина. При этом мужчина после первого брака состоял еще в одном, который был официально расторгнут, что и позволило ему вступить в законный брак с Алиной.

Первая супруга военнослужащего, узнав о путанице, также подала заявление на получение единовременных выплат. Регина предоставила в компетентные органы собственное свидетельство о браке, которое до сих пор считается действительным. Данное обстоятельство создало правовой конфликт между двумя женщинами.

В попытке защитить свои права Алина обратилась за юридической помощью, однако столкнулась с мошенниками. По словам женщины, специалисты взяли с нее деньги за консультационные услуги наличными без предоставления чека, после чего перестали выходить на связь. Таким образом, вдова осталась без средств и без квалифицированной поддержки в решении своего вопроса. В настоящее время Алина опасается, что ее брак будет аннулирован, а все полагающиеся пособия перейдут первой жене ее покойного супруга.

Ранее 16-летнего подростка, чей отец погиб в зоне военной спецоперации, избили в Челябинске из-за пяти тысяч рублей. Как рассказала мать мальчика, его «поставили на счетчик» — он должен был принести деньги до 9 сентября. Юноша не пошел на поводу у вымогателей.

Россия
Башкирия
участники СВО
вдовы
выплаты
