Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю

Когда хочется порадовать себя и близких ароматным и быстрым десертом, не требующим длительной подготовки, на помощь приходит простая магия польской кухни. Рацушки — это не просто яблочные оладьи, а настоящее воплощение домашнего уюта и гостеприимства. Их главный секрет — в воздушном, почти бисквитном тесте, которое обволакивает сочные кусочки яблок, создавая идеальный баланс сладости и легкой кислинки. При жарке оладьи покрываются аппетитной золотистой корочкой, оставаясь внутри невероятно мягкими и пушистыми. Это идеальный компаньон для чашечки чая или кофе, который превратит обычный вечер в маленький праздник.

Вам понадобится: 2 крупных яблока, яйцо, 5 столовых ложек муки, 3 столовых ложки сахара, 100 мл кефира или простокваши, 1/2 чайной ложки разрыхлителя, щепотка соли, растительное масло для жарки. Яблоки очистите от кожуры и сердцевины, натрите на крупной терке. В глубокой миске взбейте яйцо с сахаром и солью до легкой пены. Влейте кефир и перемешайте. Добавьте просеянную муку с разрыхлителем и аккуратно замесите однородное тесто консистенции густой сметаны. Введите в тесто натертые яблоки и еще раз перемешайте. Разогрейте на сковороде достаточное количество растительного масла. Выкладывайте тесто столовой ложкой, формируя небольшие оладьи. Жарьте на среднем огне по 2-3 минуты с каждой стороны до румяного золотистого цвета. Готовые рацушки выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать излишки масла. Подавайте теплыми, посыпав сахарной пудрой или полив медом, со сметаной или взбитыми сливками.

Ранее сообщалось, как приготовить вкусную и необычную закуску «Елочные шарики».

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар
Общество

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар

