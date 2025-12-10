Беру творог и клубнику — сырникам отбой! Пеку творожные корзинки с ягодным джемом. Красиво и вкусно, как в кондитерской

Надоели обычные сырники, которые зачастую требуют времени на лепку и жарку и выглядят слишком просто? Пора устроить на своей кухне мини-кондитерскую и приготовить завтрак, который не только восхитит вкусом, но и станет украшением стола. Эти творожные корзинки — идеальное решение для тех, кто хочет удивить себя и близких без лишних хлопот. Нежное творожное тесто, запеченное в порционных формах, создает съедобную хрустящую основу, а яркая ягодная начинка внутри превращает каждую корзинку в маленький праздничный десерт. Это блюдо с первого взгляда покоряет своей эстетикой и с первого укуса — идеальным балансом сладости и легкой творожной кислинки.

Вам понадобится: 400 г творога, 2 яйца, 5 ст. л. сахара, 6-7 ст. л. муки, 1 ч. л. разрыхлителя, ванилин на кончике ножа, 150 г клубничного джема (или свежих ягод, протертых с сахаром). Духовку разогрейте до 180 °C. Формы для маффинов смажьте маслом. Творог разомните вилкой или протрите через сито. Добавьте яйца, сахар, ванилин и тщательно перемешайте до однородности. Всыпьте просеянную муку с разрыхлителем и замесите мягкое, слегка липнущее к рукам тесто. Разделите тесто на 8–10 частей. Каждую часть распределите пальцами по дну и стенкам формочки, формируя корзинку с бортиками. В центр каждой заготовки положите по 1-2 чайные ложки джема. Выпекайте 25–30 минут до золотистого цвета теста. Дайте корзинкам полностью остыть в формах, чтобы они хорошо держали форму, затем аккуратно извлеките их с помощью ножа. Подавайте, посыпав сахарной пудрой.

