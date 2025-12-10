В ГД пообещали разобраться с живодером, который отравил лошадей кислотой Депутат Бурматов: дело об отравлении лошадей в Волжском будет взято на контроль

Ситуация с отравлением лошадей кислотой в Волжском в Волгоградской области будет взята на контроль комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, заявил NEWS.ru парламентарий Владимир Бурматов. По его словам, этому резонансному делу будет уделено самое серьезное внимание, так как очевиден факт садизма и жестокого обращения с животными.

В ГД подключатся к этой ситуации с отравлением лошадей в Волжском. По нашей линии будет проведена работа со следственными органами и органами прокурорского надзора, потому что это статья, которой должно заниматься МВД. Здесь очевиден факт жестокого обращения с животными и садизма, это уголовная статья. Срок за нее предусмотрен до пяти лет лишения свободы, так как пострадало более двух животных. Внимание этому делу будет уделено самое серьезное. По нашей линии будет проведена работа, чтобы дело было взято на особый контроль, и чтобы этот садист не ушел от ответственности, — пояснил Бурматов.

Ранее администрация детского клуба «У озера» сообщила, что на конный клуб в Волжском совершено жестокое нападение, злоумышленник проник на территорию и залил нескольким лошадям кислоту в ротовую полость. Это уже второй инцидент за последнее время. В предыдущий раз неизвестный ввел животным внутривенно жидкость для омывания автомобильных стекол, что привело к гибели двух коней.