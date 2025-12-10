В Азербайджане назвали стремление к миру с Арменией историей успеха Гаджиев: Азербайджан и Армения отложили разногласия и начали двигаться к миру

Баку и Ереван решили отложить разногласия и двигаться в направлении мира, что можно рассматривать как историю успеха, заявил заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев. По его словам, которые передает Vesti.az, на недавней встрече в Брюсселе по поручению руководства двух стран была сформирована конкретная повестка мирного процесса.

Гаджиев отметил, что Азербайджан проявил добрую волю, выдвинув собственные инициативы, при этом пути продвижения мира обсуждаются как с коллегами из Армении, так и по другим дипломатическим каналам. По словам дипломата, Баку не желает превращения Южного Кавказа в зону соперничества, а стремится к формированию пространства сотрудничества и партнерства.

Эпоха конфликта между двумя странами завершена, — подчеркнул помощник президента Азербайджана.

В свою очередь секретарь Совбеза Армении Армен Григорян заявил, что стороны пытаются «выстроить стену доверия». По его мнению, Еревану и Баку удалось продвинуться вперед в этом вопросе. Григорян считает, что реализация региональных экономических проектов способствует усилению взаимозависимости стран, укреплению мира и созданию экономических выгод для народов Азербайджана и Армении.

Ранее Гаджиев заявил, что подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией создает новые реалии на Южном Кавказе. По его словам, соглашение Баку и Еревана заложит основу для стабильности и верховенства международного права в регионе.