Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
26 июля 2025 в 14:43

Гаджиев: в Азербайджане не знают о планах США по Зангезурскому коридору

Гаджиев: в Баку ничего не знают об участии США в проекте Зангезурского коридора

Хикмет Гаджиев Хикмет Гаджиев Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Возможное сотрудничество Армении и США по проекту Зангезурского коридора является личным делом Еревана, в Баку ничего об этом не знают, заявил в интервью немецкому изданию Berliner Zeitung заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев. Так он прокомментировал слухи об участии американской компании в данном проекте.

Что бы там ни обсуждалось, мы не знаем. Сотрудничают ли они (Армения. — NEWS.ru) с американскими компаниями — это их дело. А пока мы заняты своим. Мы расширяем транспортные связи и налаживаем контакты со всеми нашими соседями — Грузией, Ираном и Россией, — подчеркнул Гаджиев.

Он добавил, что такие инфраструктурные проекты будут способствовать развитию всего региона. Также Гаджиев выразил готовность Азербайджана совместно с Арменией развивать Транскавказский транспортный коридор, если армянская сторона проявит в этом заинтересованность.

По словам президента Азербайджана Ильхама Алиева, Зангезурский коридор является артерией, которая связывала многие страны. Потенциал данного пути на начальном этапе оценивается в 15 млн тонн грузов, уточнил он. Также глава государства отметил, что за последние годы Азербайджан инвестировал в транспортную и логистическую инфраструктуру миллиарды долларов.

Ранее посол США в Турции Том Баррак заявил, что Соединенные Штаты готовы арендовать Зангезурский коридор, если это поможет переговорам между Азербайджаном и Арменией. По его словам, Вашингтон может арендовать этот участок на 100 лет вперед.

Зангезурский коридор
Армения
Азербайджан
США
Хикмет Гаджиев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Захарова пообещала «укокошить» русофобию
Ученые впервые избавились от лишней хромосомы у людей с синдромом Дауна
В Москве арестовали мужчину по делу о госизмене
«Думают, как отступать»: эксперт раскрыл положение ВСУ в Красноармейске
Китай предложил создать новую международную организацию
Стало известно, из-за чего Россия может отказаться от контактов с Зеленским
У берегов Ирландии обнаружили бутылку с загадочным посланием
Удар по машине с гражданскими и жилому дому: как ВСУ атакуют РФ 26 июля
В Совфеде предрекли Зеленскому политическую смерть
Фраза «Руссо туристо» обошлась россиянке в 12,3 тысячи рублей
«Немножко потроллил»: что на самом деле случилось с военкором Филатовым?
Гаджиев: в Азербайджане не знают о планах США по Зангезурскому коридору
«Засилье иностранцев»: в Госдуме раскритиковали Российскую премьер-лигу
Десантников лишат фонтанов на День ВДВ в одном российском городе
Цены на бензин в России скоро взлетят? Запрет на экспорт, прогнозы
«Возмущение и негодование»: эксперт о реакции водителей на изменения в ПДД
Саблистка Великая проиграла Бакастовой на чемпионате мира по фехтованию
Страна бывшего СССР отправит Украине €30 млн на Patriot
При взрыве в Саратове погиб начальник станции РЖД вместе с семьей
СК просит арестовать владельцев нелегального хостела после пожара в Москве
Дальше
Самое популярное
История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года
Европа

История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года

Стало известно, сколько продлится жара в Санкт-Петербурге
Россия

Стало известно, сколько продлится жара в Санкт-Петербурге

Закатываю по 20 банок: два лучших рецепта маринованных огурчиков на зиму
Общество

Закатываю по 20 банок: два лучших рецепта маринованных огурчиков на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.