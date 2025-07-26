Гаджиев: в Азербайджане не знают о планах США по Зангезурскому коридору

Гаджиев: в Азербайджане не знают о планах США по Зангезурскому коридору Гаджиев: в Баку ничего не знают об участии США в проекте Зангезурского коридора

Возможное сотрудничество Армении и США по проекту Зангезурского коридора является личным делом Еревана, в Баку ничего об этом не знают, заявил в интервью немецкому изданию Berliner Zeitung заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев. Так он прокомментировал слухи об участии американской компании в данном проекте.

Что бы там ни обсуждалось, мы не знаем. Сотрудничают ли они (Армения. — NEWS.ru) с американскими компаниями — это их дело. А пока мы заняты своим. Мы расширяем транспортные связи и налаживаем контакты со всеми нашими соседями — Грузией, Ираном и Россией, — подчеркнул Гаджиев.

Он добавил, что такие инфраструктурные проекты будут способствовать развитию всего региона. Также Гаджиев выразил готовность Азербайджана совместно с Арменией развивать Транскавказский транспортный коридор, если армянская сторона проявит в этом заинтересованность.

По словам президента Азербайджана Ильхама Алиева, Зангезурский коридор является артерией, которая связывала многие страны. Потенциал данного пути на начальном этапе оценивается в 15 млн тонн грузов, уточнил он. Также глава государства отметил, что за последние годы Азербайджан инвестировал в транспортную и логистическую инфраструктуру миллиарды долларов.

Ранее посол США в Турции Том Баррак заявил, что Соединенные Штаты готовы арендовать Зангезурский коридор, если это поможет переговорам между Азербайджаном и Арменией. По его словам, Вашингтон может арендовать этот участок на 100 лет вперед.