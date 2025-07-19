Алиев оценил потенциал Зангезурского коридора

Зангезурский коридор является артерией, которая связывала многие страны, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на III международном медиафоруме «Цифровые пути: укрепление устойчивости в сфере информации и медиа в эпоху искусственного интеллекта», проходящем в Шуше. По его словам, потенциал данного пути на начальном этапе оценивается в 15 млн тонн грузов, передает корреспондент NEWS.ru.

Что касается Зангезурского коридора, безусловно, эта артерия связывала многие страны. <…> Потенциал Зангезурского коридора мы оцениваем на начальном этапе в 15 млн тонн грузов, — сказал азербайджанский лидер.

Алиев добавил, что когда речь заходит о необходимости осуществления перевозок через Зангезурский коридор, то стоит вопрос не только соединения основной части Азербайджана с Нахичеванской Автономной Республикой. По его словам, это в первую очередь международный транзитный коридор. Президент обратил внимание, что за последние годы Азербайджан инвестировал в транспортную и логистическую инфраструктуру миллиарды долларов.

Построен крупнейший на Каспии международный торговый порт. Сейчас мы занимаемся его расширением, доведением грузоподъемности до 25 млн тонн. Отстроена железная дорога, соединяющая Азербайджан с Турцией через территорию Грузии, — отметил он.

На прошлой неделе, 10 июля, президент Азербайджана провел переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Стороны обсудили вопросы делимитации границ во время переговоров в Абу-Даби. Они также затронули темы открытия и развития Зангезурского коридора и парафирования мирного соглашения.