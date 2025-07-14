В США заявили о готовности арендовать Зензегурский коридор Посол Баррак: США готовы арендовать Зангезурский коридор на сто лет

Соединенные Штаты готовы арендовать Зангезурский коридор, если это поможет переговорам между Азербайджаном и Арменией, заявил посол США в Турции Том Баррак. По его словам, Вашингтон может арендовать этот участок на сто лет вперед.

Америка приходит и говорит: «Хорошо, мы это заберем. Дайте нам 32 километра дороги в аренду на сто лет, и вы все можете ею пользоваться», — отметил Баррак.

Издание Middle East Eye со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров, сообщает, что гарантом реализации предложения может выступить частная американская компания. С соответствующей инициативой выступила Турция. Однако Ереван, по словам источника, потребовал, чтобы эта компания также работала на участке дороги, проходящем через анклав Нахичевань. В Баку в свою очередь назвали это требование неприемлемым вмешательством.

Ранее сообщалось, что президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили вопросы делимитации границ во время переговоров в Абу-Даби. Они также затронули темы открытия и развития Зангезурского коридора и парафирования мирного соглашения.