ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
10 декабря 2025 в 13:12

Стало известно, кто станет новым талисманом сборной России

Олимпийского мишку образца ОИ-1980 года сделают талисманом сборной России

Михаил Дегтярев Михаил Дегтярев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Талисманом олимпийской сборной России станет образ легендарного мишки, символа Игр 1980 года в Москве, сообщил министр спорта Российской Федерации и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев. Как передает ТАСС, руководитель пояснил, что в настоящее время проводится процедура официальной регистрации товарного знака.

Выглядит прекрасно и заменит синего медведя — неизвестно, откуда он взялся. Будет нормальный мишка, к которому мы привыкли, — сказал министр.

Ранее в Древней Олимпии состоялась традиционная церемония зажжения огня для зимних Олимпийских игр 2026 года. Мероприятие прошло на территории Археологического музея. В нем приняли участие руководители Олимпийского движения, а также официальные представители Греции. Среди почетных гостей церемонии присутствовали президент Греции Константинос Тасулас и глава Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри.

До этого в России начали прорабатывать возможность проведения альтернативных международных соревнований в 2026 году. Идея заключается в организации турнира для атлетов, которые не будут допущены до Игр в Италии, включая спортсменов из Белоруссии.

спорт
Олимпийские игры
талисманы
Михаил Дегтярев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Уют в один шаг: как текстиль способен обновить интерьер без ремонта
Диетолог перечислила лучшие продукты для укрепления суставов зимой
Посол назвал главную ошибку российских туристов в Таиланде
Рабочий день в России сократят до 6 часов? Кто предложил, что будет с з/п
В Европе назвали любую мирную сделку «горькой пилюлей» для Украины
Армия России зачищает Светлое и Гришино в ДНР
ЕС готов пойти на нарушение правил ради российских активов
В ЕС определились с самозапретом на закупки газа у России
В российском регионе нашли несколько сотен туш краснокнижных тюленей
На Бондаренко рассказали, как на него напали люди с автоматами
Раскрыто, какие проблемы будут преследовать ЕС в случае изъятия активов РФ
Чиновница решила запретить обсуждать свою зарплату в суде
Долиной грозит статья за неуплату налогов? Что известно, тайный дворец
Экономист предупредил об опасности фирм, предлагающих списать долги
Известная актриса стала прабабушкой во второй раз
Лавров пригрозил последствиями в случае отъема российских активов на Западе
В российском городе требуют избавиться от «головы Шварценеггера»
Невролог дал советы, как справиться с предновогодним стрессом
Япония снова стала сбрасывать сточные воды с «Фукусимы» в океан
В ГД объяснили снижение возраста принятия присяги для иностранцев до 14 лет
Дальше
Самое популярное
Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина
Общество

Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар
Общество

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар

Никакого больше «Наполеона»! Пеку торт «Молочная девочка» с вареной сгущенкой — просто, вкусно и без долгой сборки
Общество

Никакого больше «Наполеона»! Пеку торт «Молочная девочка» с вареной сгущенкой — просто, вкусно и без долгой сборки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.