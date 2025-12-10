Стало известно, кто станет новым талисманом сборной России

Талисманом олимпийской сборной России станет образ легендарного мишки, символа Игр 1980 года в Москве, сообщил министр спорта Российской Федерации и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев. Как передает ТАСС, руководитель пояснил, что в настоящее время проводится процедура официальной регистрации товарного знака.

Выглядит прекрасно и заменит синего медведя — неизвестно, откуда он взялся. Будет нормальный мишка, к которому мы привыкли, — сказал министр.

Ранее в Древней Олимпии состоялась традиционная церемония зажжения огня для зимних Олимпийских игр 2026 года. Мероприятие прошло на территории Археологического музея. В нем приняли участие руководители Олимпийского движения, а также официальные представители Греции. Среди почетных гостей церемонии присутствовали президент Греции Константинос Тасулас и глава Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри.

До этого в России начали прорабатывать возможность проведения альтернативных международных соревнований в 2026 году. Идея заключается в организации турнира для атлетов, которые не будут допущены до Игр в Италии, включая спортсменов из Белоруссии.