27 октября 2025 в 10:57

В России хотят провести альтернативную Олимпиаду-2026

В России могут провести альтернативные Олимпийские игры – 2026

Открытие скульптурной композиции «Стена чемпионов Игр» в Сочи, 2015 год Открытие скульптурной композиции «Стена чемпионов Игр» в Сочи, 2015 год Фото: Михаил Мокрушин/РИА Новости

В России обсуждают возможность проведения альтернативной Олимпиады-2026 среди спортсменов, которые не были допущены до Игр в Италии, сообщает портал Odds. По словам источника, эта идея появилась после того, как совет Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) не допустил россиян до Олимпийских игр.

Проведение соревнований планируется примерно в те же сроки, в которые состоится Олимпиада в Италии. На турнир могут пригласить белорусских спортсменов, которые также пострадали из-за недопуска.

Ранее в Кремле выразили разочарование недопуском российских лыжников на Олимпиаду-2026. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, необходимо продолжать отстаивать интересы спортсменов в рамках диалога с профильной федерацией. Решение FIS было принято 21 октября. Объединение не допустило спортсменов из России и Белоруссии к участию в международных соревнованиях, включая ОИ и Паралимпийские игры.

Кроме того, Финляндия отказалась менять позицию по недопуску лыжников из РФ на соревнования. Глава национальной лыжной ассоциации Сирпа Коркатти назвала аргументы FIS по этому вопросу несостоятельными. Она допустила, что соответствующее письмо в Федерацию написано по инициативе россиян.

Олимпиада
соревнования
Россия
спортсмены
