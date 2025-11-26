В Греции зажгли огонь для Олимпиады-2026 В Древней Олимпии зажжен огонь для зимних Игр-2026

Олимпийский огонь для зимних Игр 2026 года, которые пройдет в Италии, зажжен в Древней Олимпии, сообщает ТАСС. Церемония прошла на территории Археологического музея в присутствии руководителей Олимпийского движения и представителей Греции. Огонь станет отправной точкой эстафеты.

На церемонии присутствовали президент Греции Константинос Тасулас, президент Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри, глава оргкомитета Олимпийских и Паралимпийских игр Джованни Малаго и руководитель Национального олимпийского комитета Греции Исидорос Кувелос.

Ранее в России начали обсуждать возможность проведения альтернативной Олимпиады в 2026 году для спортсменов, не допущенных до Игр в Италии, включая белорусских атлетов. Инициатива возникла после решения Международной федерации лыжного спорта и сноуборда исключить российских спортсменов из соревнований.

До этого заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова призвала россиян смотреть трансляцию Олимпийских игр 2026 года, несмотря на отсутствие отечественных спортсменов. Она подчеркнула, что вопрос стоимости прав на трансляцию не должен быть препятствием, так как поддержка спорта важна в любой ситуации.