10 декабря 2025 в 13:06

В Южной Корее остались недовольны совместными действиями России и Китая

Южная Корея выразила протест России и КНР из-за совместного воздушного патруля

Южная Корея выразила протест России и Китаю из-за их совместного воздушного патрулирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщило министерство обороны республики. Вызвавший недовольство Сеула случай произошел 9 декабря.

Официальный протест военным атташе двух стран заявил директор департамента международной политики ведомства Ли Кван Сок. В Сеуле заявили, что будут и дальше реагировать на такие действия в своей опознавательной зоне ПВО по правилам международного права.

Южнокорейская сторона утверждает, что российские и китайские самолеты якобы вошли в их воздушную зону. В ответ Сеул поднял свои истребители.

Минобороны России подтвердило проведение совместного патрулирования с Китаем. В ведомстве отметили, что это плановое мероприятие по военному сотрудничеству, и оно не направлено против других государств.

Ранее начальник управления национальной безопасности администрации президента Ви Сон Лак заявил, что власти Республики Корея в настоящее время не планируют сокращать масштабы совместных военных учений с США для возобновления диалога с КНДР. До этого южнокорейский лидер Ли Чжэ Мен выражал готовность обсуждать сокращение или перенос учений в зависимости от ситуации — для установления прочного мира или возобновления переговоров.

Южная Корея
Россия
Китай
протесты
