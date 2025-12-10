ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
10 декабря 2025 в 11:00

Пачка творога и горстка муки! Готовлю сладкие творожные «хворостинки» с сахарной пудрой. Хрустящие, как печенье, нежные внутри

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Пора объявить бойкот долгой лепке вареников, которая часто отнимает драгоценное утреннее время, и открыть для себя новый, невероятно хрустящий формат творожного десерта. Эти сладкие «хворостинки» — гениальная альтернатива, которая сочетает в себе знакомый вкус творожной начинки с текстурой воздушного, рассыпчатого печенья. Их секрет в особой технике раскатки и обжарки, которая создает эффект легкой, многослойной хрустящей структуры снаружи, сохраняя при этом удивительно нежную и мягкую сердцевину. Посыпанные снежной шапкой сахарной пудры, они становятся не просто быстрым завтраком, а изысканным лакомством к чаю или кофе, которое мало кого оставит равнодушным.

Вам понадобится: 250 г творога, 80 г сливочного масла, 200 г муки, 2 ст. л. сахара, 1 яйцо, щепотка соли, 1/2 ч. л. разрыхлителя, растительное масло для фритюра, сахарная пудра для подачи. Размягченное масло разотрите с творогом и яйцом до максимально однородной массы. Добавьте сахар и соль. Всыпьте просеянную муку с разрыхлителем и быстро замесите мягкое, эластичное тесто. Накройте его пленкой и уберите в холодильник на 30 минут. Достаньте тесто, разделите на 4 части. Каждую часть тонко раскатайте в прямоугольный пласт толщиной 1–2 мм. Нарежьте пласт на полоски шириной 3–4 см, а каждую полоску надрежьте вдоль на 3–4 части, не доходя до конца 1 см, чтобы получилась «плетенка». В глубокой кастрюле или сотейнике разогрейте растительное масло (слой — около 4–5 см). Аккуратно опускайте заготовки и жарьте с двух сторон до золотистого цвета около 1–2 минут. Готовые «хворостинки» выкладывайте на бумажные полотенца, чтобы убрать лишний жир. Теплыми обильно посыпьте сахарной пудрой.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

