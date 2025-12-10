Песков раскрыл, успел ли Кремль обсудить с США слова Зеленского о выборах Песков заявил, что Россия не обсудила с США заявление Зеленского о выборах

Россия пока не обсуждала с Соединенными Штатами заявление президента Украины Владимира Зеленского о проведении выборов, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Как передает ТАСС, представитель Кремля напомнил, что руководитель РФ Владимир Путин уже давно говорил о необходимости организовать в бывшей советской республике волеизъявление граждан.

Обсудить ни с кем не успели, Это заявление достаточно новое. Это то, о чем давно говорил президент Путин. Это то, о чем недавно говорил президент Трамп. Поэтому посмотрим, как будет развиваться ситуация в этом направлении, — сказал Песков.

Ранее Зеленский выразил готовность к проведению общенациональных выборов в любой момент. Такое заявление он сделал в ответ на недавний призыв американского лидера Дональда Трампа организовать голосование в ближайшее время.

СМИ в США писали, что изменение позиции украинского президента по вопросу выборов может быть тактическим маневром. С его помощью Зеленский, возможно, пытается получить от Соединенных Штатов дополнительные гарантии безопасности на фоне заявлений Трампа о неизбежной победе России.