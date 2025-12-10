Пескова удивило одно решение Зеленского Песков заявил, что Кремль будет следить за развитием выборов на Украине

Заявление президента Владимира Зеленского о возможном проведении выборов на Украине звучит «достаточно ново» для официального Киева, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, российская сторона будет следить за развитием ситуации в этом направлении, передает ТАСС.

Заявление достаточно новое — это то, собственно, о чем давно говорил президент [России Владимир] Путин. Это то, о чем совсем недавно говорил президент [США Дональд] Трамп, — отметил Песков.

Ранее Трамп заявил, что на Украине пора провести президентские выборы. По его словам, Киеву не следует нарушать избирательные процедуры, прикрываясь конфликтом с Россией. Зеленский в ответ заявил, что всегда готов к выборам в стране.

Журналист Рик Санчес между тем заявил, что Зеленский может повторить судьбу казненного румынского диктатора Николае Чаушеску, которого расстреляли за преступления против своего народа и государства. По его мнению, это произойдет, если глава государства не примет условия президента США Дональда Трампа.