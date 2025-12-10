В Кремле отреагировали на заявления Трампа во время интервью Politico

Президент США Дональд Трамп сделал важные заявления во время интервью газете Politico, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, в Кремле внимательно ознакомились с той частью беседы главы Белого дома с журналисткой издания, где говорилось о России и конфликте на Украине.

Это очень важное интервью, важные заявления, — сказал Песков.

Ранее Трамп дал интервью Politico, в котором заявил о необходимости провести на Украине президентские выборы. Лидер Соединенных Штатов выразил уверенность, что Киеву больше не следует нарушать избирательные процедуры, прикрываясь текущим конфликтом. Кроме того, Трамп констатировал, что Украина теряет значительные территории. Он назвал это признаком поражения Киева.

В свою очередь первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа выразил мнение, что слова Трампа о необходимости проведения выборов на Украине — не просто заявление, а сигнал для главы государства Владимира Зеленского. Он считает, что республиканец дал Зеленскому понять, что его политическое будущее вызывает вопросы.