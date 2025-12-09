ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
09 декабря 2025 в 14:31

Трамп намекнул на скорый крах Украины

Трамп: Украина теряет все больше территорий

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz/Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Украина теряет значительные территории в конфликте с Россией, заявил президент США Дональд Трамп в интервью журналу Politico. По его мнению, это означает проигрыш Киева.

[Украина] потеряла территории до того, как я пришел к власти. Они потеряли целый кусок на побережье, большой кусок. <...> А теперь он стал еще больше, еще шире. Они потеряли много земли, — подчеркнул Трамп.

Глава Белого дома добавил, что за первые десять месяцев его президентства ситуация на фронте не улучшилась, а, наоборот, ухудшилась. Трамп подчеркнул, что Украина потеряла важные территории, и это сложно назвать победой. Американский лидер также предложил журналистке показать на карте, где именно Киев потерпел неудачи.

Ранее Трамп оказался разочарован президентом Украины Владимиром Зеленским, который до сих пор не ознакомился с подготовленным американской администрацией проектом мирного соглашения по Украине. Глава Белого дома подчеркнул, что окружение украинского лидера высоко оценило предложение, при этом позиция самого Зеленского остается неизвестной.

