Армия России начала зачистку Светлого и Гришина в ДНР

Военнослужащие группировки войск «Центр» Вооруженных сил России начали зачистку населенных пунктов Светлое и Гришино в Донецкой Народной Республике, сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным ведомства, в настоящее время бойцы уничтожают окруженные формирования армии противника в микрорайонах Восточный и Западный.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжили уничтожение окруженных формирований ВСУ в микрорайонах Восточный и Западный населенного пункта Димитров, а также зачистку населенных пунктов Светлое и Гришино Донецкой Народной Республики, — говорится в сообщении.

Вместе с этим подразделения группировки войск «Центр» уничтожают окруженные формирования украинской армии в городе Димитров (Мирноград). Как уточнили в Министерстве обороны, разрозненные группы украинских военных спасаются бегством с поля боя.

Ранее российские силы нанесли серию ударов по целям на Украине. По данным Министерств обороны, ими стали предприятие военно-промышленного комплекса, объекты ТЭК и пункты дислокации украинских формирований.