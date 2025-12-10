ВС России нанесли новую серию ударов по целям на Украине Минобороны: российские войска нанесли удары по объектам ВПК и ТЭК Украины

Российские силы нанесли серию ударов по целям на Украине, сообщили в Министерстве обороны России. Ими стали предприятие военно-промышленного комплекса, объекты ТЭК и пункты дислокации украинских формирований.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение предприятию военной промышленности Украины, объектам топливно-энергетического комплекса, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 146 районах, — говорится в сообщении.

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что за неделю ВС РФ нанесли один массированный и четыре групповых удара по военным объектам Украины. Эти действия стали ответом на атаки Киева против гражданской инфраструктуры, пояснили там. В результате были поражены предприятия военной промышленности Украины, транспортная и аэродромная инфраструктура, цеха по производству БПЛА, склады боеприпасов, ракетного топлива и горючего. Также под удар попали пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников.