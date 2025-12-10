ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
10 декабря 2025 в 12:23

ВС России нанесли новую серию ударов по целям на Украине

Минобороны: российские войска нанесли удары по объектам ВПК и ТЭК Украины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Российские силы нанесли серию ударов по целям на Украине, сообщили в Министерстве обороны России. Ими стали предприятие военно-промышленного комплекса, объекты ТЭК и пункты дислокации украинских формирований.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение предприятию военной промышленности Украины, объектам топливно-энергетического комплекса, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 146 районах, — говорится в сообщении.

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что за неделю ВС РФ нанесли один массированный и четыре групповых удара по военным объектам Украины. Эти действия стали ответом на атаки Киева против гражданской инфраструктуры, пояснили там. В результате были поражены предприятия военной промышленности Украины, транспортная и аэродромная инфраструктура, цеха по производству БПЛА, склады боеприпасов, ракетного топлива и горючего. Также под удар попали пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников.

ВСУ
Украина
Минобороны РФ
ВПК
Самое популярное
Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина
Общество

Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар
Общество

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар

5 ингредиентов и никаких премудростей. Новогодний салат-кольцо из курицы и ананаса — затмит оливье и крабовый!
Общество

5 ингредиентов и никаких премудростей. Новогодний салат-кольцо из курицы и ананаса — затмит оливье и крабовый!

