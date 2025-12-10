ТИЭФ'25
10 декабря 2025 в 13:35

Путин выразил поддержку Индонезии из-за масштабного наводнения

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин лично выразил главе Индонезии Прабово Субианто соболезнования в связи с масштабным наводнением и гибелью людей в стране, говорится на сайте Кремля. Российский лидер отметил свое сочувствие народу Индонезии в ходе встречи президентов двух государств.

Прежде всего, конечно, я хотел бы выразить соболезнования, сочувствия в связи с наводнением и с жертвами, с которыми столкнулся ваш народ и ваша страна, — сказал Путин.

Ранее Национальное агентство по стихийным бедствиям (BNPB) Индонезии сообщает, что количество погибших в результате наводнений и оползней в стране достигло 837 человек. Продолжаются поиски 545 пропавших, а свыше миллиона местных жителей лишились жилья после обрушившихся на провинции Северная Суматра, Ачех и Западная Суматра продолжительных ливней.

Кроме того, российская студентка Лидия Никитина, приехавшая в Индонезию по обмену, рассказала, что наводнение в стране серьезно затронуло город Банда-Ачех, где происходят перебои с электричеством, исчезает мобильная связь, а также закрываются торговые точки и кафе. В связи с чрезвычайной ситуацией в населенном пункте также усложнился поиск жилья.

Владимир Путин
Индонезия
наводнения
соболезнования
