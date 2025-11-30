Уехавшая в Индонезию россиянка рассказала о последствиях наводнения Студентка по обмену из России рассказала о последствиях наводнения в Индонезии

Наводнение в Индонезии сильно ударило по городу Банда-Ачех, там наблюдаются перебои с подачей электричества, пропадает мобильная связь и закрываются магазины и кафе, рассказала РИА Новости уехавшая в страну по обмену российская студентка Лидия Никитина. Из-за ЧП в городе также стало сложней найти жилье.

Уже несколько дней в городе блэкауты, — добавила собеседница агентства.

Никитина также посетила город Медан на Суматре, на окраине которого участки дорог были затоплены водой «по колено», из-за чего местные жители перевозили транспорт через опасные отрезки на фурах. В сельской местности уровень воды в реках оказался выше обычного, и часть домов оказались затопленной наполовину.

Индонезийские провинции Северная Суматра, Ачех и Западная Суматра столкнулись с масштабными наводнениями и оползнями из-за обильных дождей. Ситуация остается критической: власти страны сообщили о 303 погибших.

Ранее сообщалось, что число жертв мощного наводнения на юге Таиланда достигло 110 человек. При этом уровень воды в городе Хатъяй в последнее время снизился, что позволило активизировать работу спасателей. Наводнение повлияло на жизнь около 2 млн человек.