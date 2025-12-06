ТИЭФ'25
06 декабря 2025 в 13:27

Катастрофа в Индонезии оставила без крова более миллиона человек

Число жертв наводнений в Индонезии превысило 800

Число жертв наводнений и оползней в Индонезии достигло 837 человек, сообщает Национальное агентство по стихийным бедствиям (BNPB) Индонезии. Поиски 545 пропавших продолжаются, а свыше миллиона жителей остались без крова из-за стихийного бедствия. Стихия обрушилась на провинции Северная Суматра, Ачех и Западная Суматра после продолжительных проливных дождей.

Обзор последствий стихийных бедствий: погибли 837 человека, пропали 545 человек, ранены 2700 человек, — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что двоих российских туристов, отдыхавших в доме на колесах на побережье курорта Кемер, унесло в море. Начался проливной дождь, сопровождаемый сильным ветром, что привело к смыванию пляжа и выходу реки Агва из берегов. Их удалось спасти.

До этого россиянин во время наводнений во Вьетнаме решил искупаться в море, чем встревожил местных жителей. Инцидент произошел в Нячанге — столице провинции Кханьхоа в Центральном Вьетнаме. Они вызвали спасателей, но оказалось, что напрасно, — мужчина не тонул, а просто наслаждался жизнью, плескаясь в волнах.

Индонезия
Азия
происшествия
наводнения
