Катастрофа в Индонезии оставила без крова более миллиона человек

Катастрофа в Индонезии оставила без крова более миллиона человек Число жертв наводнений в Индонезии превысило 800

Число жертв наводнений и оползней в Индонезии достигло 837 человек, сообщает Национальное агентство по стихийным бедствиям (BNPB) Индонезии. Поиски 545 пропавших продолжаются, а свыше миллиона жителей остались без крова из-за стихийного бедствия. Стихия обрушилась на провинции Северная Суматра, Ачех и Западная Суматра после продолжительных проливных дождей.

Обзор последствий стихийных бедствий: погибли 837 человека, пропали 545 человек, ранены 2700 человек, — сказано в сообщении.

