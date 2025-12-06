ТИЭФ'25
06 декабря 2025 в 12:31

Российских туристов унесло в море вместе с домом

В Турции россиян унесло в море вместе с домом на колесах из-за непогоды

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Двоих российских туристов, отдыхавших в доме на колесах на побережье курорта Кемер, унесло в море, передает Telegram-канал SHOT. Начался проливной дождь, сопровождаемый сильным ветром, что привело к смыванию пляжа и выходу реки Агва из берегов.

Местные спасатели МЧС применили моторные лодки для эвакуации туристов. Затем, используя экскаваторы, они вытащили дома на колесах на твердую землю. По предварительным данным, россияне не пострадали.

Ранее сообщалось, что на Кубе началась эпидемия лихорадок чикунгунья и денге: порядка 1,5 тыс. российских туристов находятся на острове в условиях распространения заболевания. Уже умерло как минимум 33 человека, 21 из них — ребенок. Общее число заболевших достигло 38 тыс. человек, причем инфекция распространилась в 14 из 15 провинций страны.

До этого в Нячанге, столице провинции Кханьхоа в Центральном Вьетнаме, во время наводнений российский турист решил искупаться в море. Из-за мощных ливней в городе была объявлена повышенная опасность, однако это не остановило мужчину. Местные жители вызвали спасателей, однако помощь не потребовалась — турист просто наслаждался купанием на волнах.


