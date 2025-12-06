Российских туристов унесло в море вместе с домом В Турции россиян унесло в море вместе с домом на колесах из-за непогоды

Двоих российских туристов, отдыхавших в доме на колесах на побережье курорта Кемер, унесло в море, передает Telegram-канал SHOT. Начался проливной дождь, сопровождаемый сильным ветром, что привело к смыванию пляжа и выходу реки Агва из берегов.

Местные спасатели МЧС применили моторные лодки для эвакуации туристов. Затем, используя экскаваторы, они вытащили дома на колесах на твердую землю. По предварительным данным, россияне не пострадали.

