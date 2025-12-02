Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 декабря 2025 в 19:36

Российские туристы оказались в зоне эпидемии на Кубе

Mash: на Кубе в зоне эпидемии чикунгунья и денге находятся 1,5 тыс. россиян

Плакат, информирующий об опасности укусов насекомых Плакат, информирующий об опасности укусов насекомых Фото: Daniel Cymbalista/Keystone Press Agency/Global Look Press
Порядка 1,5 тыс. российских туристов находятся на Кубе, где бушует эпидемия лихорадок чикунгунья и денге, сообщил Telegram-канал Mash. По данным авторов, от этих болезней уже умерло как минимум 33 человека, 21 из которых — ребенок.

Отмечается, что не менее 14 граждан России уже перенесли заболевание в легкой форме в течение прошлого месяца. Симптомы инфекции включают высокую температуру, общую слабость, кожные высыпания и сильные боли в суставах.

Согласно отчету, общее число заболевших на острове достигло 38 тыс. человек, причем половина случаев была зафиксирована в ноябре. Только за прошлую неделю вирусы, переносимые комарами, поразили еще 5717 жителей и туристов, а 93% находятся в тяжелом состоянии.

Известно, что инфекция распространилась уже в 14 из 15 провинций страны. В кубинском министерстве здравоохранения признали, что официальная статистика сильно занижена, поскольку большинство заболевших предпочитают лечиться дома, не обращаясь в медицинские учреждения.

Посольство России на Кубе рекомендовало всем находящимся в стране гражданам соблюдать повышенные меры предосторожности. Дипломаты советуют избегать водоемов и активно использовать репелленты для защиты от укусов насекомых.

Ранее Роспотребнадзор опроверг сообщения о распространении в России «нового необычного вируса». По данным службы, в стране наблюдается характерный для этого времени года сезонный подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом.

россияне
Куба
эпидемии
болезни
туристы
