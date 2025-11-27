День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 ноября 2025 в 11:11

В Роспотребнадзоре ответили на сообщения о «новом необычном вирусе»

Роспотребнадзор опроверг сообщения о новом необычном вирусе в России

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Роспотребнадзор опроверг сообщения о распространении в России «нового необычного вируса», следует из сообщения пресс-службы ведомства. По его данным, в стране наблюдается характерный для этого времени года сезонный подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом.

Роспотребнадзор опровергает сообщения о «новом необычном вирусе», распространяющемся в России. В настоящий момент в стране наблюдается сезонный рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. Среди выявленных вирусов гриппа преобладают вирусы гриппа A(H3N2), — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в рамках геномного эпиднадзора и эпидмониторинга в России не зарегистрированы новые нетипичные патогены. Наиболее эффективной мерой профилактики в ведомстве назвали вакцинацию против гриппа.

Ранее СМИ сообщили, что жители Москвы стали жаловаться на заболевание, которое вызывает повышение температуры, кашель и боль в ушах. Вирусолог Анатолий Альтштейн признал, что эти симптомы могут сопровождать ОРВИ. Однако, подчеркнул он, в масштабах страны количество заболеваний незначительно. Специалист добавил, что основной способ профилактики — это вакцинация.

вирусы
эпидемии
Роспотребнадзор
грипп
ОРВИ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
МИД России раскрыл причину закрытия генконсульства Польши в Иркутске
Минобороны раскрыло детали продвижения ВС России в Красноармейске
«Как никогда верю»: Лукашенко заявил о скором окончании украинского кризиса
В Госдуме предложили способ борьбы с незаконными рехабами
Торт без выпечки! Беру крем-чиз со сгущенкой — гости в восторге!
Суд принял решение по квартире Ларисы Долиной
Российские военные освободили еще один населенный пункт в ДНР
«Накручивание эмоций»: в ГД ответили на слухи о повышении банками комиссии
Приговор обвиняемым в теракте на Крымском мосту захотели обжаловать
Индия закупит у России ракеты
Специалисты Роскачества нашли незаконные примеси в оливковом масле
Дома вспыхнули, как спички: фото самого страшного пожара в истории Гонконга
Популярный фрукт подешевел на 25% в России
Российская ОЭЗ попала в скандал из-за уголовного дела
Волчанск, Орехово, Северск: хорошие и плохие новости фронта СВО 27 ноября
«На таких молятся»: Смертин назвал Симоняна эталоном во всем
Юрист ответил, чем обернется для сочинских школьников осквернение памятника
В Конгрессе призвали разобраться с «дикарями» после стрельбы у Белого дома
Объем снятых наличных в России вырос в пять раз
Названа главная проблема введения НДС в 22%
Дальше
Самое популярное
Эти трубочки из лаваша а-ля пицца не стыдно подать и на новогодний стол: вкуснейшая закуска за 15 минут. Секрет в обалденной начинке
Общество

Эти трубочки из лаваша а-ля пицца не стыдно подать и на новогодний стол: вкуснейшая закуска за 15 минут. Секрет в обалденной начинке

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Семья и жизнь

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Атака ВСУ на Чебоксары 26 ноября: попадание в многоэтажку, что известно
Россия

Атака ВСУ на Чебоксары 26 ноября: попадание в многоэтажку, что известно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.