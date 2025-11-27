В Роспотребнадзоре ответили на сообщения о «новом необычном вирусе»

Роспотребнадзор опроверг сообщения о распространении в России «нового необычного вируса», следует из сообщения пресс-службы ведомства. По его данным, в стране наблюдается характерный для этого времени года сезонный подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом.

Роспотребнадзор опровергает сообщения о «новом необычном вирусе», распространяющемся в России. В настоящий момент в стране наблюдается сезонный рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. Среди выявленных вирусов гриппа преобладают вирусы гриппа A(H3N2), — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в рамках геномного эпиднадзора и эпидмониторинга в России не зарегистрированы новые нетипичные патогены. Наиболее эффективной мерой профилактики в ведомстве назвали вакцинацию против гриппа.

Ранее СМИ сообщили, что жители Москвы стали жаловаться на заболевание, которое вызывает повышение температуры, кашель и боль в ушах. Вирусолог Анатолий Альтштейн признал, что эти симптомы могут сопровождать ОРВИ. Однако, подчеркнул он, в масштабах страны количество заболеваний незначительно. Специалист добавил, что основной способ профилактики — это вакцинация.