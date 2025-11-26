День матери
26 ноября 2025 в 19:49

Москвичи пожаловались на странные симптомы ОРВИ

MSK1: в Москве распространяется ОРВИ, вызывающая боль в ушах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Жители Москвы стали жаловаться на заболевание, которое вызывает повышение температуры, кашель и боль в ушах, сообщил портал MSK1. Вирусолог Анатолий Альтштейн признал, что эти симптомы могут сопровождать ОРВИ. Однако, подчеркнул он, в масштабах страны количество заболеваний незначительно.

Что касается гриппа, то в последнее время заболеваемость им была мала. Сейчас начался подъем и гриппа, и коронавируса. Но речь идет о нескольких тысячах случаев в неделю. Для такой страны, как Россия, это небольшие цифры, — сказал специалист.

Он добавил, что основной способ профилактики — это вакцинация. При появлении симптомов заболевания рекомендуется оставаться дома. Если же необходимо выйти в общественные места, следует носить маску.

По данным Роспотребнадзора, в России зафиксировали рост заболеваемости ОРВИ и гриппом на 17,9%. За неделю в стране регистрировано около 6,4 тыс. случаев гриппа — это в 2,2 раза больше, чем неделей ранее.

До этого инфекционист Владимир Неронов заявил, что полиомиелит проявляется симптомами, сходными с ОРВИ или менингитом, однако его отличает асимметричный вялый паралич без потери чувствительности. Он отметил, что симптомы этого заболевания зависят от его формы.

