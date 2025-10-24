Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
24 октября 2025 в 19:26

Инфекционист рассказал, как отличить полиомиелит от простуды

Инфекционист Неронов: полиомиелит и простуда отличаются наличием вялого паралича

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Полиомиелит проявляется симптомами, сходными с ОРВИ или менингитом, однако его отличает специфическая особенность — асимметричный вялый паралич без потери чувствительности, рассказал врач-инфекционист Владимир Неронов. Он отметил, что симптомы этого заболевания зависят от его формы, передает РИАМО.

По словам эксперта, в 90–95% случаев человек не имеет симптомов, но является носителем вируса, передающегося через кишечник. Легкая форма болезни проявляется лихорадкой, головной болью, тошнотой и болью в горле. Непаралитическая форма включает менингеальные симптомы, такие как ригидность затылочных мышц и светобоязнь, схожие с серозным менингитом.

Паралитическая форма сопровождается мышечной слабостью, вялыми параличами, асимметрией и отсутствием сухожильных рефлексов. Возможны поражения диафрагмы, приводящие к дыхательной недостаточности. Диагноз подтверждается ПЦР кала или спинномозговой жидкости и серологическими тестами. Специалист отметил, что полиомиелит — это заболевание, которое можно и необходимо ликвидировать, и единственным эффективным способом защиты от него является вакцинация.

Ранее заведующая женской консультацией Красногорской больницы Минздрава Московской области Мария Стратонова назвала трихомониаз распространенной венерической инфекцией, часто протекающей бессимптомно. Заболевание поражает мочеполовую систему и повышает риск заражения половых партнеров. У женщин симптомы ярко выражены, у мужчин — менее заметны.

заболевания
симптомы
эксперты
вирусы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Небензя объяснил, по чьей вине принципы Устава ООН стали формальностью
Путин разрешил временно ввозить товары из стран СНГ без маркировки
Путин назначил главу нового управления администрации по стратсотрудничеству
Премьеру «Бурого медведя!!» отложили из-за всплеска нападений
Назван город, которым особенно заинтересовались россияне к Новому году
«Коалиция желающих» собирается разобраться с активами России до конца года
Как помочь ребенку с домашним заданием: выучить урок и не сорваться на крик
Военэксперт предположил, как будут наступать ВС РФ после взятия Херсона
Поляки «послали» Бандеру на матче «Шахтера» в Кракове
Военэксперт рассказал, что препятствует продвижению ВС РФ в Херсоне
Пентагон направил авианесущую группу на войну с наркокартелями
В НАТО раскрыли, кто на самом деле может передать Киеву Tomahawk
Porsche столкнулся с рекордным падением прибыли
Двое людей пострадали при пожаре в мечети в Татарстане
Москвичам рассказали, стоит ли «переобувать» авто в конце октября
Лукашенко потребовал вылизать всю Белоруссию
В Госдуме объяснили, угрожает ли человечеству война роботов
В Сети показали видео с места ЧП на Ладожском вокзале
Ошеломляющий ответ на Tomahawk, ТЭЦ Киева горят синим пламенем: что дальше
Макгрегор дал совет Трампу по Украине после шага против России
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт
Семья и жизнь

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками
Семья и жизнь

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.