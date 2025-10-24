Инфекционист рассказал, как отличить полиомиелит от простуды Инфекционист Неронов: полиомиелит и простуда отличаются наличием вялого паралича

Полиомиелит проявляется симптомами, сходными с ОРВИ или менингитом, однако его отличает специфическая особенность — асимметричный вялый паралич без потери чувствительности, рассказал врач-инфекционист Владимир Неронов. Он отметил, что симптомы этого заболевания зависят от его формы, передает РИАМО.

По словам эксперта, в 90–95% случаев человек не имеет симптомов, но является носителем вируса, передающегося через кишечник. Легкая форма болезни проявляется лихорадкой, головной болью, тошнотой и болью в горле. Непаралитическая форма включает менингеальные симптомы, такие как ригидность затылочных мышц и светобоязнь, схожие с серозным менингитом.

Паралитическая форма сопровождается мышечной слабостью, вялыми параличами, асимметрией и отсутствием сухожильных рефлексов. Возможны поражения диафрагмы, приводящие к дыхательной недостаточности. Диагноз подтверждается ПЦР кала или спинномозговой жидкости и серологическими тестами. Специалист отметил, что полиомиелит — это заболевание, которое можно и необходимо ликвидировать, и единственным эффективным способом защиты от него является вакцинация.

Ранее заведующая женской консультацией Красногорской больницы Минздрава Московской области Мария Стратонова назвала трихомониаз распространенной венерической инфекцией, часто протекающей бессимптомно. Заболевание поражает мочеполовую систему и повышает риск заражения половых партнеров. У женщин симптомы ярко выражены, у мужчин — менее заметны.