Наслаждающийся жизнью во время стихийного бедствия россиянин попал на видео

Наслаждающийся жизнью во время стихийного бедствия россиянин попал на видео Купавшемуся в море во время наводнений во Вьетнаме россиянину вызвали спасателей

Россиянин во время наводнений во Вьетнаме решил искупаться в море, чем встревожил местных жителей, сообщил Telegram-канал SHOT, опубликовав соответствующие кадры. Очевидцы вызвали спасателей для помощи мужчине.

Инцидент произошел в Нячанге — столице провинции Кханьхоа в Центральном Вьетнаме. В городе объявили повышенную опасность из-за мощных ливней, но это не остановило российского туриста. Местные жители вызвали спасателей, но оказалось, что напрасно, — мужчина не тонул, а просто наслаждался жизнью, плескаясь в волнах.

