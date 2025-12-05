ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
05 декабря 2025 в 19:12

Наслаждающийся жизнью во время стихийного бедствия россиянин попал на видео

Купавшемуся в море во время наводнений во Вьетнаме россиянину вызвали спасателей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Россиянин во время наводнений во Вьетнаме решил искупаться в море, чем встревожил местных жителей, сообщил Telegram-канал SHOT, опубликовав соответствующие кадры. Очевидцы вызвали спасателей для помощи мужчине.

Инцидент произошел в Нячанге — столице провинции Кханьхоа в Центральном Вьетнаме. В городе объявили повышенную опасность из-за мощных ливней, но это не остановило российского туриста. Местные жители вызвали спасателей, но оказалось, что напрасно, — мужчина не тонул, а просто наслаждался жизнью, плескаясь в волнах.

Ранее турэксперт Наталия Ансталь сообщила NEWS.ru, что в Таиланде не разрешается залезать на статуи Будды с целью фотографирования. По ее словам, путешественникам важно с почтением относиться к местным религиозным верованиям и символам, какой бы ни была страна.

До этого президент Ассоциации туроператоров России Вениамин Каганов предупредил туристов, что в Саудовской Аравии запрещено употреблять алкоголь. По его словам, женщинам-путешественницам необходимо соблюдать определенный дресс-код.

Вьетнам
туристы
Россия
наводнения
спасатели
ливни
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Идем государству на помощь»: Resident Network Club о бизнес-патриотизме
В Минцифры придумали, как «упростить жизнь» водителям
Путина накормили бульоном из моринги и фаршированными сморчками
Травлю артистов в Сети могут запретить: что сказали звезды, кто против
Хинштейн сравнил курское село с Брестской крепостью
Мать растерзанного собаками под Красноярском мальчика обратилась к Путину
Ювелирная атака «Искандеров», дело Долиной набирает обороты: что дальше
Россиянин пытался взорвать бизнесмена
«Ждем 100 млрд рублей инвестиций»: Сальдо о проектах в Херсонской области
Угонщик потерпел фиаско, уснув в автомобиле
Россиянка вернула себе проданную квартиру и оставила покупателей ни с чем
Секреты спецслужб и народные хитрости для застолий: как пить и не пьянеть
«Наша идея — многообразие народов РФ»: дизайнер одежды о философии бренда
Сальдо рассказал, к чему приведет коррупционный скандал на Украине
Раскрыт «гонорар» Мадуро за уход с поста президента
Белый дом добавил газету The Washington Post на доску позора
Готовлю печень по-новогоднему: с шампиньонами и плавленым сыром
Мужчина попал под суд из-за многолетних оскорблений госслужащих
«Каждый рубль дает эффект»: назван главный драйвер развития Херсонщины
Российский паспорт, православие, Mortal Kombat: чем известен актер Тагава
Дальше
Самое популярное
Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром
Семья и жизнь

Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день
Семья и жизнь

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски
Семья и жизнь

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.