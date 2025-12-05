Россиянам дали совет, как избежать неприятностей в Таиланде Турэксперт Ансталь: в Таиланде нельзя забираться на статуи Будды для фото

В Таиланде не разрешается залезать на статуи Будды с целью фотографирования, заявила NEWS.ru турэксперт Наталия Ансталь. По ее словам, путешественникам важно с почтением относиться к местным религиозным верованиям и символам, какой бы ни была страна.

Мы должны помнить о правилах поведения в других государствах во время поездок. Есть определенные пункты, которые российскому туристу обязательно стоит помнить и соблюдать. Например, в странах, где проповедуется буддизм, таких, как Таиланд, Вьетнам и Индия, нужно уважительно относиться к статуям Будды. Если вы вдруг неуважительно относитесь к такой статуе, например, забираетесь на нее для фотографии, вас никто за это не похвалит, — предупредила Ансталь.

Она подчеркнула, что в странах Востока, таких как ОАЭ, внешний вид должен быть скромным. По словам Ансталь, короткие юбки, обнаженные руки или топы с глубоким декольте лучше оставить для пляжных зон своих отелей. Турэксперт также отметила, что при выходе в город рекомендуется прикрыть плечи и колени, особенно если вы планируете посещение мечетей или других религиозных мест.

Кроме того, в восточных странах не приветствуется публичное проявление чувств между влюбленными и даже просто знакомыми. Арабские страны достаточно консервативные, там не только поцелуи или объятия, но и просто держание за руку может восприниматься местным населением как оскорбление. Поэтому будьте аккуратнее с этим. Алкоголь — это вообще отдельная история. Распивать спиртные напитки в общественных местах запрещено. Их можно употреблять только в определенных заведениях — в барах и ресторанах, — добавила Ансталь.

Она заключила, что в Турции следует проявлять осторожность при использовании флагов и любых высказываний о власти, особенно о бывшем президенте страны Мустафе Кемале Ататюрке, так как турки испытывают к нему глубокое уважение. По словам Ансталь, также не стоит допускать неуважительных высказываний или такого же поведения по отношению к флагу или национальным символам.

Ранее президент Ассоциации туроператоров России Вениамин Каганов предупредил туристов, что в Саудовской Аравии запрещено употреблять алкоголь. По его словам, женщинам-путешественницам необходимо соблюдать определенный дресс-код.