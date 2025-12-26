Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 декабря 2025 в 11:14

Состоялось открытие самого длинного автомобильного тоннеля в мире

В Китае открыли самый длинный скоростной автодорожный тоннель «Тяньшань Шэнли»

Читайте нас в Дзен

Китай официально открыл движение по самому длинному скоростному автодорожному тоннелю в мире «Тяньшань Шэнли», сообщает агентство Xinhua. Тоннель протяженностью более 22 километров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе сокращает время пути через горы с нескольких часов до 20 минут.

Сооружение, проложенное в сейсмически активной зоне, пересекает 16 разломов и достигает глубины 1,1 километра. Его строительство велось в условиях сложного горного рельефа и экстремальной погоды.

Ранее в пресс-службе ГК «Автодор» сообщили, что 24 декабря в Санкт-Петербурге досрочно открыли новую транспортную развязку на 681-м километре трассы М-11 «Нева». Объект ввели в эксплуатацию на год раньше плана, выразив надежду, что этот участок станет отличным новогодним подарком для водителей.

Кроме того, председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский заявил о начале работы по организации инфраструктуры связи вдоль всех федеральных трасс. По его словам, наличие надежной сети на дорогах критически важно для безопасности, так как позволяет быстро вызвать помощь, а также повышает уровень комфорта в дальних поездках.

Китай
тоннели
дороги
автомобили
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Филолог объяснил, как Сергей Есенин получил всенародную любовь
Снег кружится, летает и тает: последствия сильного ненастья в Москве
Шевченко призвал отстранить от Олимпиады поддерживающие Россию страны
Раскрыто, где несла бомбу задержанная за попытку теракта в Севастополе
Звезду «9 роты» госпитализировали из-за обострения бронхита
Почему не работает WhatsApp 26 декабря: где сбои в РФ, когда заблокируют
Таможенники задержали россиянина с необычными шкурами
Состоялось открытие самого длинного автомобильного тоннеля в мире
Готовим десерт с алкоголем: классический тирамису дома
В России тысячи семей могут освободить от налогов
Правительство расширит меры поддержки ветеранов СВО и их сопровождающих
К Австралии направили судно для поиска пропавшего 11 лет назад самолета
Румыния вновь взялась за Украину из-за турецких пулеметов в порту
Опубликованы кадры задержания готовившей теракт против офицера МО россиянки
Стало известно, как изменились цены на продукты к новогоднему столу
Магнитные бури сегодня, 26 декабря: что завтра, риск инсульта, сильные боли
На Украине раскрыли, что мешает проведению выборов
В российской электронике начнут усиленно искать иностранные детали
В России рухнул популярный игровой сервис
Решетников поделился прогнозом по инфляции на конец 2025 года
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.