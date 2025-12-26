Состоялось открытие самого длинного автомобильного тоннеля в мире

Китай официально открыл движение по самому длинному скоростному автодорожному тоннелю в мире «Тяньшань Шэнли», сообщает агентство Xinhua. Тоннель протяженностью более 22 километров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе сокращает время пути через горы с нескольких часов до 20 минут.

Сооружение, проложенное в сейсмически активной зоне, пересекает 16 разломов и достигает глубины 1,1 километра. Его строительство велось в условиях сложного горного рельефа и экстремальной погоды.

Ранее в пресс-службе ГК «Автодор» сообщили, что 24 декабря в Санкт-Петербурге досрочно открыли новую транспортную развязку на 681-м километре трассы М-11 «Нева». Объект ввели в эксплуатацию на год раньше плана, выразив надежду, что этот участок станет отличным новогодним подарком для водителей.

Кроме того, председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский заявил о начале работы по организации инфраструктуры связи вдоль всех федеральных трасс. По его словам, наличие надежной сети на дорогах критически важно для безопасности, так как позволяет быстро вызвать помощь, а также повышает уровень комфорта в дальних поездках.