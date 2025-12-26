Новый год — 2026
26 декабря 2025 в 10:53

«Идет борьба за Трампа»: политолог о целях поездки Зеленского во Флориду

Политолог Кортунов: Зеленский едет в США с целью склонить Трампа на свою сторону

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Nathan Howard/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Президент Украины Владимир Зеленский намерен посетить Флориду (США), чтобы заручиться поддержкой главы Белого дома Дональда Трампа, заявил NEWS.ru политолог, научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. По его мнению, в первую очередь украинский политик стремится продвинуть условия своего мирного плана.

По всей видимости, Зеленский хотел бы закрепить те сдвиги, которые наметились в позиции Соединенных Штатов при переходе от изначального плана [из 28 пунктов] к новому — 20 пунктов. По всей видимости, в Киеве сейчас считают, что позиция администрации президента США постепенно эволюционирует в правильном, с точки зрения Киева, направлении. И эти сдвиги надо закрепить на более высоком уровне. Поэтому Зеленский готов ехать во Флориду и общаться с Трампом, — пояснил Кортунов.

Он подчеркнул, что корректировки пунктов мирного соглашения в основном отвечают интересам текущего руководства Киева. Тем не менее, по словам Кортунова, сохраняются разногласия по нескольким ключевым вопросам регулирования. В частности, указал политолог, речь идет о территориальных аспектах, гарантиях безопасности, возможном присутствии иностранных военных на украинской территории, а также о контроле над Запорожской атомной электростанцией.

Я думаю, это реакция на российско-американские консультации, которые тоже недавно состоялись во Флориде. На них, скорее всего, Кирилл Дмитриев (спецпредставитель президента РФ. — NEWS.ru) изложил позицию России, включая непринятие целого ряда пунктов из этого списка, который был согласован американцами с украинской стороной и с европейцами. То есть идет борьба за Трампа, за то, какие будут его окончательные позиции по урегулированию конфликта, и, соответственно, за то, на кого будет возложена ответственность за возможный провал этих миротворческих усилий. Понятно, что для президента Украины очень важно переложить вину на Москву, — резюмировал Кортунов.

Ранее Зеленский сообщил о достигнутой договоренности касательно встречи с Трампом. По словам украинского президента, переговоры планируется провести в ближайшие дни.

